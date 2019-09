Ruben Vargas est en train de se faire un nom à vitesse grand V en Bundesliga. Le jeune transfuge du FC Lucerne est tout simplement étincelant en ce début de saison: trois titularisations, trois buts! Si le FC Ausgbourg peine à décoller (16e rang, un point en trois matches), son jeune attaquant suisse fait parler la poudre.

Ruben Vargas est né le 5 août 1998 à Adligenswil (LU) - comme son nouveau coéquipier Stephan Lichtsteiner! -, d'une mère dominicaine et d'un père suisse. Rapidement passé chez les juniors du FC Lucerne, il a été incorporé au contingent de la première équipe en 2017. Après une première saison d'acclimatation (1 but en 19 apparitions), il s'est imposé comme titulaire lors du dernier championnat: en 31 matches, il s'est fait l'auteur de 8 buts et 8 assists.

En stage avec l'équipe A

Convoqué en équipe nationale M21 par Mauro Lustrinelli, il a également tapé dans l’œil de Vladimir Petkovic: le sélectionneur en chef de la Nati l'a ainsi convoqué pour le stage de préparation que son équipe a effectué au début du mois de juin, avant d'aller participer au final four de Ligue des Nations au Portugal.

Sur le moment, Vargas n'en était pas revenu: «C'était incroyable de m'entraîner avec tous ces joueurs, avait-il dit à la «Luzerner Zeitung». Au niveau du rythme, du tempo, tout va plus vite, c'est fou!»

Quand Breel Embolo a déclaré forfait pour le tournoi portugais, Vargas s'est dit qu'il aurait peut-être sa chance. Mais Petkovic lui a préféré Noah Okafor. «À moi de continuer à m'entraîner pour être choisi la prochaine fois», s'était consolé Vargas au moment de quitter l'équipe A (qui s'envolait pour le Portugal) pour rejoindre les M21 à Aarau.

Transfert à 3 millions

Ce que Vargas ne savait pas (forcément) à ce moment-là, c'est qu'en coulisses, le FC Augsbourg et le FC Lucerne étaient entrés en discussion. Le 18 juin, c'était officiel: il était transféré à Augsbourg pour cinq ans et une somme de près de 3 millions de francs suisses.

Depuis, Vargas a prouvé qu'il avait parfaitement réussi le passage de la Super League à la Bundesliga. Et s'il continue de carburer à ce régime, nul doute qu'il fera très bientôt le saut en équipe de Suisse A.

Ce ne sera pas encore pour cette semaine, puisque Vargas a été sélectionné avec les M21, qui joueront au Liechtenstein mardi prochain. Mais gageons qu'au prochain rassemblement, son nom pourrait tout à fait se retrouver sur la liste de «Petko».