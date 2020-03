United: 3, City: 1. Ce n'est pas le résultat du match de la 29e journée de Premier League disputé dimanche à Old Trafford, mais le score des 4 derbies de Manchester cette saison, dont le dernier est revenu aux Red Devils (2-0).

Jusqu'ici, c'était toujours l'équipe visiteuse qui l'avait emporté: United en championnat (2-1) et en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue (1-0) et City en demi-finale aller (3-1). Mais cette fois United s'est fait respecter sur sa pelouse, livrant une prestation très solide, comme il en a l'habitude cette saison face aux gros.

Sur les 11 matches qu'il a disputés contre les équipes qui composent avec lui le Top 8 du classement de Premier League, il en a remporté 6, fait 4 fois match nul et perdu une fois contre l'irrésistible Liverpool.

A nouveau qualifié pour la Ligue des champions

Son succès devant son grand rival lui permet de reprendre la 5e place, qualificative pour la Ligue des champions tant que l'appel de son adversaire du jour contre son exclusion des Coupes d'Europe pour 2 ans n'a pas été levée.

Avec trois longueurs de retard seulement sur Chelsea, large vainqueur d'Everton (4-0) en début d'après-midi, dimanche, United peut même encore prétendre à une qualification par ses propres mérites.

Solskjaer a trouvé la formule au milieu du terrain

Ole Gunner Solskjaer avait aligné ce qui se rapproche le plus de son 11 majeur, compte tenu des absences comme celles de Paul Pogba ou Marcus Rashford. Le Norvégien semble avoir surtout trouvé la bonne formule au milieu avec Nemanja Matic, Fred, et surtout Bruno Fernandes qui a transfiguré les Red Devils en apportant une touche de créativité, d'audace et de précision qui faisait cruellement défaut. Depuis son premier match, le 1er février, Fernandes en est déjà à 2 buts et 3 passes décisives en championnat. Aucun autre joueur n'est directement impliqué dans plus de but en Premier League sur cette période.

Martial rejoint Ronaldo

Ce n'est pas un hasard si le Portugais, arraché à prix d'or (65 millions d'euros) au Sporting Portugal cet hiver a été à l'origine de l'ouverture du score entachée, il est vrai, d'un coup-franc discutable en faveur des Red Devils, d'un alignement hasardeux de la défense de City et surtout d'une énorme faute de main d'Ederson. D'une louche, Fernandes a servi Anthony Martial dans le dos du mur qui se constituait encore, et la volée du très agile attaquant français est passée sous les gants du gardien brésilien (1-0, 30e).

Martial est ainsi devenu le premier joueur à marquer lors des deux derbies en championnat depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2006-2007. Il a fallu attendre les toutes dernières secondes du match pour voir United enfoncer le clou grâce au revenant Scott McTominay (2-0, 90+5).

Liverpool reprend 25 points de marge

Manchester City est, lui, passé totalement à côté de sa première période, ne tirant qu'une seule fois au but, contre 7 fois pour son rival et voisin, du jamais vu en championnat depuis octobre 2018. Cette tentative, une frappe brossée facilement repoussée par De Gea à la 10e minute, a été l'oeuvre de Raheem Sterling, encore beaucoup trop discret. Muet depuis le début de 2020, il a été totalement maîtrisé par Aaron Wan-Bissaka, le jeune (22 ans) latéral anglais des Red Devils, qui lui a empoissonné l'existence au cours des derbies précédents.

Privé de Kevin de Bruyne, forfait, et avec Riyad Mahrez sur le banc au coup d'envoi, les hommes de Pep Guardiola ont eu beaucoup de mal à être dangereux. La seconde période, avec l'entrée de Mahrez et de Gabriel Jesus à la place de Sergio Agüero a été dominée par les Citizens, mais de façon totalement stérile.

Au classement de Premier League, Liverpool a donc à nouveau 25 points d'avance, avec un match en plus que son dauphin. Et City ne peux plus qu'engranger 30 points s'il gagne ses dix dernières rencontres!

AFP