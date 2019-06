Cette semaine marque le dixième anniversaire du transfert de Cristiano Ronaldo, alors joueur de Manchester United, au le Real Madrid. La transaction avait été officialisée le 11 juin 2009, pour un montant de 93 millions d'euros, un record à l'époque.

Durant son séjour en Angleterre, le Portugais, qui a inscrit 84 buts pour United en Premier League entre 2003 et 2009, avait fait honneur à la légende des célèbres porteurs du No 7 à Old Trafford (George Best, Eric Cantona ou David Beckham).

Depuis 2009 et le départ de Ronaldo, cinq joueurs ont porté le maillot floqué du No 7 avec Manchester United, et aucun ne s'est montré un digne successeur du Portugais.

Récapitulatif:

2009-2012: Michael Owen (5 buts en 31 matches de Premier League)

2012-2013: Antonio Valencia (1 but en 30 matches de Premier League)

2013-2014: Aucun joueur n'a porté le No 7

2014-2015: Angel Di Maria (3 buts en 27 matches de Premier League)

2015-2017: Memphis Depay (2 buts en 33 matches de Premier League)

2017- 2019: Alexis Sanchez (3 buts en 32 matches de Premier League)

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de tous les temps au Real Madrid (451 buts, toutes compétitions confondues), a remporté seize trophées et quatre Ballons d'or sous les couleurs madrilènes.

Avec les rumeurs de départ d'Alexis Sanchez vers l'Atlético Madrid, le célèbre No 7 pourrait bien devenir libre à Old Trafford. Quel joueur saura briser la malédiction? (nxp)