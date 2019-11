Manchester United, emmené pas ses jeunes pousses, a ramené un nul déroutant (3-3) de Sheffield United, alors qu'il comptait deux buts de retard à 20 minutes de la fin, dimanche, lors de la 13e journée du Championnat d'Angleterre.

Catastrophiques pendant 45 minutes et tout juste médiocres pendant les 25 premières minutes de la seconde période, les Red Devils ont marqué trois fois en sept minutes, mais le point pris ne leur offre que la 9e place du classement avec 17 points.

Privé de son milieu écossais Scott McTominay, blessé, Ole Gunnar Solskjaer avait tenté un coup de poker en titularisant Phil Jones dans une défense à trois axiaux.

Le flop en défense

Une idée qui a fait un énorme flop puisque l'ancien international anglais (27 ans et 27 sélections), qui ne comptait aucune minute avec l'équipe première en championnat cette saison, a été littéralement «mangé» par l'attaquant français Lys Mousset sur un duel à l'épaule sur l'ouverture du score par John Fleck (1-0, 19e).

La défenseur n'est cependant pas le seul à blâmer au sein d'un Manchester apathique et où le trio d'attaque ne touchait pas un ballon. Avec un tir lors des 45 premières minutes, les Red Devils ont enregistré leur pire performance dans ce domaine depuis l'arrivée de Solskjaer.

Et la défense n'est guère plus brillante puisqu'elle n'a plus réussi à rester hermétique à l'extérieur depuis 12 matches, la pire série depuis 34 ans.

La sortie de Jones à la mi-temps n'a d'ailleurs pas empêché Mousset de doubler la mise au terme d'un superbe contre qu'il avait initié et conclu d'une frappe à ras de terre parfaite de 20 mètres (2-0, 52e).

La sortie de Mousset

Mais après ce 4e but en 10 matches avec les Blades, son record sur une saison en Premier League, Mousset s'est apparemment claqué aux ischios et a dû être remplacé.

Coïncidence ou pas, Sheffield a ensuite sombré pendant une grosse dizaines de minutes, semblant vidé de toute énergie.

Manchester a alors marqué successivement par Brandon Williams (19 ans), Mason Greenwood (18 ans), rentré trois minutes plus tôt, et Marcus Rashford (22 ans), sur un service parfait de Daniel James (22 ans) pour renverser totalement la situation.

Retrouvant de l'énergie, Sheffield est parvenu à arracher le nul sur un but de Oliver McBurnie, le remplaçant de Mousset (3-3, 90e) qui leur offre une jolie 6e place au classement.