Dans un monde idéal, Jérémy Manière aurait signé cet été à NE Xamax et déjà retrouvé la Super League. Mais l’affaire, en dépit d’un essai concluant d’une semaine assorti d’un match amical, a au final capoté. Pourtant remis d’une opération complexe (greffe du cartilage du genou droit) qui l’avait tenu éloigné des terrains durant toute l’année 2018, le joueur s’est retrouvé la victime collatérale de l’arrivée du Brésilien André Neitzke (ex-Sion) à la Maladière.

Il en a été affecté, touché même. «A Neuchâtel, explique le Vaudois recalé, j’étais le deuxième choix après Neitzke. Entre un joueur qui a évolué deux ans en Super League sans être blessé et un élément revenant de blessure, je peux comprendre…»

Une opération win-win

Après avoir surmonté sa déception, l’ancien défenseur du Lausanne-Sport a dit oui ce week-end au Stade-Lausanne-Ouchy, dont l’entraîneur, Andrea Binotto, s’était rapidement manifesté. «Le coach me voulait absolument. Il m’a tout de suite fait comprendre que j’étais une pièce essentielle dans son dispositif. Son discours m’a séduit. L’option du Stade s’est donc logiquement imposée.» On peut aussi y voir une opération win-win. «De mon côté, je vais aider l’équipe à s’installer dans sa nouvelle catégorie et de l’autre, le Stade va m’aider à me relancer totalement.»

A 27 ans, Jérémy Manière, qui s’est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers ce lundi à Vidy, s’est engagé pour une saison avec le néo-promu vaudois de Challenge League. A ce niveau, son expérience – avec plus de 200 matches en Swiss Football League, dont 54 en Super League - sera un atout précieux. «Je n’ai pas encore vraiment pris le pouls de l’équipe. Mais quand une formation termine son championnat avec autant de points d’avance sur des équipes telles que Nyon ou Yverdon, c’est forcément qu’il y a de la qualité. Stade-Lausanne ne visera certes pas la promotion mais vaut sans doute déjà mieux que de jouer le seul maintien.»

Après une dizaine de rencontres disputées ce printemps avec Team Vaud en première ligue, le défenseur ne ressent plus aucune appréhension. «J’ai totalement récupéré, se réjouit-il. Depuis mon retour en décembre dernier, j’ai raté zéro entraînement. Même si mon genou opéré se fatigue peut-être plus vite que l’autre, cela ne m’empêche pas de me sentir à 100%...»

Rendez-vous contre Lausanne le 30 août

Dans la capitale olympique, Manière a donc quitté les Plaines-du-Loup pour les bords du lac. «Je suis toujours lausannois, un peu plus au sud. En hiver, on souffrira moins du froid…» En rebondissant au SLO, l’ancien défenseur de la Pontaise sait aussi qu’il croisera le LS sur sa route, avec un premier derby prévu le 30 août à Colovray (20h). Même si l’histoire s’est mal terminée, on n’efface pas impunément autant de souvenirs. Les bons comme les plus douloureux. «J’ai tellement de potes au LS. Ce sera bien sûr un match particulier mais pas si spécial que cela non plus. Je crois que les gens ont compris qu’il y avait une forme d’injustice me concernant.»

Plutôt que de vivre de regrets, Jérémy Manière préfère se focaliser sur ce qui l’attend, lui qui n’a pas abandonné l’idée de retrouver la Super League. A condition de briller sous ses nouvelles couleurs, l’objectif qu’il s’est fixé. «Je me sens prêt à rejouer en Super League. Si je fais bien les choses, je suis convaincu qu’une nouvelle occasion se présentera…»

