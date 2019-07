NE Xamax et Marcis Oss, saison II. Le club neuchâtelois pourra à nouveau compter sur l’apport du patron de sa défense. En fin prêt à la Maladière, le joueur de 27 ans avait retrouvé ces dernières semaines son club du FK Spartaks Jurmala auquel il appartient.

Alors que les dirigeants de Jurmala avaient souhaité dans un premier temps vendre leur défenseur, que Xamax, compte tenu d’un budget limité, n’aurait pas été en mesure de s’offrir, un nouveau prêt a été finalisé ce lundi.

Marcis est devenu «une valeur sûre»

Révélation de la saison dernière, le puissant défenseur de 1m92 avait été pour beaucoup dans le sauvetage inespéré des «rouge et noir». Le 2 juin dernier, Oss avait notamment inscrit un but décisif dans le barrage retour contre Aarau au Brügglifeld. Le retour de la tour de la Maladière (1m92) représente une excellente nouvelle pour le nouveau coach Joël Magnin. «Je suis très content qu'il soit de retour. C'était un élément-clé du maintien. Sa présence athlétique va stabiliser notre défense et nous servir sur les ballons arrêtés offensifs.»

Dans un communiqué, Frédéric Page se réjouit également de pouvoir compter sur les services du No 25. «Marcis était une valeur sûre du deuxième tour, rappelle le nouveau directeur sportif. Il était devenu un pilier de l'équipe après un premier tour, où il avait surtout dû s'intégrer. Il a grandement participé au maintien et nous sommes contents de pouvoir le garder une année de plus pour qu'il puisse continuer à soutenir l'équipe. (nxp)