Le club brésilien de Flamengo a annoncé jeudi avoir mis fin à ses discussions avec l'attaquant italien Mario Balotelli, ancien buteur de l'OM à la recherche d'un nouveau club.

«Le club de Flamengo, le sportif Mario Balotelli et ses représentants ont décidé d'un commun accord et après deux jours de discussions cordiales à Monaco de mettre fin ce jour aux négociations sur un possible recrutement de l'athlète», a annoncé Flamengo dans un bref communiqué sur les réseaux sociaux.

Le président du club brésilien, Rodolfo Landim, avait fait connaître début août son intérêt pour le sulfureux attaquant de 29 ans.

Plusieurs médias italiens avaient indiqué mercredi que l'international aux 36 sélections, qui a joué avec l'AC Milan et Manchester City notamment, était sur le point de s'engager avec Brescia, qui retrouve la série A, pour trois ans.