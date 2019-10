Soirée contrastée pour Mario Gavranovic mardi face au Shakhtar Donetsk. L'attaquant du Dinamo Zagreb a failli égaliser à la 22e minute - Konoplyanka avait ouvert la marque au quart d'heure de jeu - mais Kryvtsov s'est jeté pour contrer son tir à bout portant.

Trois minutes plus tard, l’appel en retrait du natif de Lugano a permis à Olmo, seul, de réceptionner victorieusement au premier poteau un centre d’Orsic (1-1). Les Croates, qui ont tiré sur le montant par Orsic (50e), ont pris les commandes à l’heure de jeu.

Sur un corner, le gardien Pyatov a attrapé Gavranovic par la nuque pour le faire tomber en prenant en tenailles sa jambe gauche. Confirmé par la VAR, le coup de folie du portier a entraîné le deuxième but du Dinamo sur penalty (60e) par Orsic et coïncidé avec la sortie sur blessure du Tessinois, touché au genou a priori.

Ahah the fuck is this penalty foul from Shakhtar’s Pyatov, this must be one of most idiotic penalty foul ever made ???? pic.twitter.com/hbYjssQmQM