Les Brésiliennes, qui n'ont atteint qu'une fois le stade des demi-finales en Coupe du monde dans leur histoire, n'auront pas été plus loin que les huitièmes de finale cette année, battues par la France (2-1 en prolongation). Élue six fois meilleure joueuse de la planète, Marta, qui totalise 17 buts en phase finale de Mondial - un record hommes et femmes confondus - a peut-être joué son dernier match avec le maillot jaune et vert sur le dos.

Sous le coup de l'émotion, des larmes plein les yeux, la star du foot féminin a lancé un cri du cœur après le coup de sifflet final. Un discours poignant qui faisait furieusement penser à une passation de pouvoir. «C'est un moment spécial, il faut en profiter. Je dis ça dans le sens où il faut apprécier ce résultat à sa juste valeur. On réclame du soutien, mais il faut savourer ce qu'on a fait. On sourit aujourd'hui et je crois que c'est primordial, il faut pleurer au début pour sourire à la fin.»

Et l'attaquante de 33 ans qui évolue au Orlando Pride, dans le championnat américain, de poursuivre. «Il faut en vouloir plus, s'entraîner plus, être prête à jouer 90 minutes, plus 30 minutes (de prolongation) et toutes les minutes nécessaires. C'est ce que je demande aux filles. Formiga n'est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre. Pensez à ça, savourez. Pleurez au début pour sourire à la fin.»

