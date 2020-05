Pour le deuxième épisode de «C’te équipe de déconfinés», délocalisé pour l'occasion, la bande des sports est composée de Florian Vaney, de Mathieu Aeschmann, de Daniel Visentini et de Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu’on n’a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtes heureusement servis, puisqu’un simple clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 3'00):

On a commencé par parler de cette période trouble pour le football et donc les journalistes qui vont avec. On est ensuite partis sur le vote tant attendu de vendredi et ses conséquences. On a bien entendu évoqué aussi le coup réalisé lundi par Constantin, qui a engagé Serey Die et posé une grosse pierre dans le jardin déjà bien garni de la Super League...

2e partie (dès 27'15):

Nous avons élargi le débat au niveau fédéral, avec la possibilité évoquée par Daniel Koch de jouer dès le mois de juillet avec quelques spectateurs dans les stades. On s'est demandé si cela allait avoir un impact sur les votes de vendredi. On a ensuite évoqué les matches sauvages du week-end dernier. Volonté de buzz, amour du foot, est-ce simplement compréhensible?

3e partie (dès 37'40):

C'est le volet international de ce podcast! On a parlé de la Bundesliga, forcément, et des célébrations impossibles à maîtriser selon l'émotion du moment. On a parlé aussi des autres grands championnats bien partis pour reprendre et nous n'avons pas pu faire l'impasse sur un petit débat à propos de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais.

Le quiz! (dès 53'45):

Un vrai-faux à domicile.