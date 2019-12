On vient de vivre une nouvelle année de football et les questions de janvier sont les mêmes que celles de décembre: Ronaldo est-il plus fort que Messi? Le PSG va-t-il remporter la Ligue des champions? Et surtout, qui est le meilleur avant-centre de la planète?

On parle ici des purs numéros 9, ceux qu’on lance en profondeur et qui trompent le gardien avec un sang-froid et une lucidité rares. Pas d’ailiers ou de créateurs, donc, comme Messi, Salah, Neymar ou Ronaldo, mais des attaquants de pointe, des finisseurs, des renards des surfaces qui pèsent sur les défenseurs centraux pendant 90 minutes.

Alors, c’est qui le meilleur?

Sondage Selon vous, qui est le meilleur avant-centre du monde? Sergio Agüero

Karim Benzema

Gonzalo Higuain

Harry Kane

Robert Lewandowski

Romelu Lukaku

Luis Suarez

Zlatan Ibrahimovic

Un autre

Voter Sergio Agüero 3.6% Karim Benzema 18.7% Gonzalo Higuain 3.1% Harry Kane 12.7% Robert Lewandowski 31.6% Romelu Lukaku 3.7% Luis Suarez 10% Zlatan Ibrahimovic 5.3% Un autre 11.3% 1350 votes au total



