Et le meilleur buteur de l'année... n'est ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo! Le Polonais du Bayern Robert Lewandowski leur a en effet brûlé la politesse en 2019. Auteur de 54 buts en 58 matches (une moyenne ahurissante de 0,93 but par match), Lewandowski précède justement Messi (50 buts) et le prodige français Kylian Mbappé (44 buts).

Absent du podium, Cristiano Ronaldo occupe la cinquième place avec «seulement» 39 buts. Et l'on trouve quelques surprises dans le Top-15 européen, avec notamment les présences du Colombien des Rangers Alfredo Morelos (6e avec 38 buts), de l'Estonien Erika Sorga (8e avec 35 buts) ou encore du Polonais de Bröndby Kamil Wilczek (14e avec 31 buts).

On vous laisse parcourir notre galerie pour découvrir qui sont 15 meilleurs artificiers de l'année.

Signalons que quatre joueurs de ce classement évoluent en Premier League anglaise, donc qu'ils peuvent améliorer leur classement d'ici au 31 janvier. C'est le cas notamment de Raheem Sterling, qui doit cependant marquer trois fois pour rejoindre Mbappé à la troisième place.

Les records de Lewandowski

Cette saison, Lewandowski a battu plusieurs records. Il est ainsi devenu le premier joueur à marquer au moins un but lors des onze premières journées de championnat (16 buts en tout).

Lors de la victoire du Bayern 6-0 à Belgrade, face à l'Étoile Rouge, il a inscrit le quadruplé le plus rapide de la Ligue des champions en 14 minutes et 31 secondes.

Enfin, avec 221 buts marqués en Bundesliga, il est devenu le seul joueur à occuper la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat allemand. Il a dépassé Jupp Heynckes (220), mais il devra continuer à ce rythme pour rattraper Klaus Fischer (2e avec 268 buts) et, surtout, Gerd Müller (1er avec 365 buts).

Si les statistiques de Lewandowski sont impressionnantes, il est encore loin du record galactique de Lionel Messi, qui avait inscrit... 91 buts en 2012 (79 en club, 12 en équipe nationale).

R. Ty