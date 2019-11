Le week-end sera chaud, et pas seulement sur les terrains. Les bancs vont aussi grimper en température. Plusieurs entraîneurs, et pas les moins connus, jouent en effet leur tête lors du match à venir.

Bundesliga

En Allemagne, Lucien Favre, en déplacement sur la pelouse du Hertha Berlin avec son équipe du Borussia Dortmund samedi, est en danger. Le coach vaudois avait été mis sous pression par ses dirigeants après le match nul contre la lanterne rouge Paderborn, à domicile vendredi dernier (3-3), alors que le BVB était mené 3-0. Depuis, les hommes de Lucien Favre ont perdu à Barcelone (3-1) mercredi et ne sont pas certains de sortir de la phase de groupes de la Ligue des champions. «C’est une phase difficile, mais je suis convaincu que nous réussirons. J’ai confiance», a répété le technicien vaudois cette semaine. Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a annoncé que l'avenir de Lulu ne dépendrait pas du résultat de son équipe à Berlin. Mais tout indique le contraire.

Je suis consterné devant cette Presskonferenz de Lucien #Favre et Michael #Zorc. Comment peut-on être aveugle et dans le déni à ce point ? Non, la situation ne s’inversera pas pour la simple et bonne raison que la saison est d’ores et déjà ratée et que rien ne pourra y remédier. — ???????????????????????????????? ???????????????????? (@EmpereurJaune) 29 novembre 2019

Premier League

En Angleterre, de nombreuses têtes pourraient aussi rouler. Celle de Marco Silva à Everton (16e) est la plus menacée. Les dirigeants des Toffees réfléchiraient déjà à son successeur. Manuel Pellegrini a aussi tout intérêt à gagner avec West Ham s'il veut poursuivre son aventure. Le problème, c'est que les Hammers, 17e de Premier League, n'ont plus gagné depuis le 22 septembre.

West Ham boss Manuel Pellegrini has just two games to save his job #beach #Bletchley https://t.co/GuA8dTrI4u — Millie Read (@BoonchaiEdu) 29 novembre 2019

Ole Gunnar Solksjaer vit également une période agitée avec Manchester United, les Red Devils, 9e, étant à...vingt points du leader Liverpool.

Ligue 1

En France, on observera avec attention les résultats de Patrick Vieira (Nice) et de Julien Stéphan (Stade Rennais). Le premier reçoit Angers samedi (20h) pour s'offrir une bouffée d'oxygène au classement (15e).

« Je fais mon travail tous les jours du mieux possible. Après, il faut poser la question à certaines personnes… Moi je ne me sens pas personnellement en danger mais dans le foot, on sait que ça va très vite. » Patrick Vieira, en réponse à savoir s’il est en danger ?????? #OGCNice pic.twitter.com/3RutBXmUJl — Bon Ça??????????? (@citizengq) 28 novembre 2019

Le second accueille Saint-Etienne dimanche (17h) pour inverser une spirale très négative. Lors de la dernière défaite de Rennes en championnat contre Dijon (1-2), Stephan s'était interrogé: Y-a-til plus profond que le néant? Il espère ne pas trouver de réponse ce week-end.

Serie A

En Italie, Thiago Motta (Genoa) espère se sortir de la zone rouge, samedi contre le Torino. Visé par les mauvais résultats de son équipe (18e et premier relégable), l'ancien milieu de terrain vit une période agitée. Milan (13e), de son côté, attend toujours des miracles de Stefano Pioli alors que Naples, 7e et éjecté des places européennes, n'est pas certain de garder Carlo Ancelotti, dont le siège est devenu instable après le ritiro punitivo imposé par le président, mais enfreint par les joueurs.

Liga

En Espagne, enfin, les regards seront braqués sur le Betis Seville. Décevants 15e, les Beticos joueront aussi pour leur entraîneur à Majorque, samedi. Rubi avait été sauvé par Nabil Fekir dans les dernières secondes du match contre le Celta Vigo, fin octobre, mais ce n'était peut-être qu'un sursis. Le Betis a pourtant dépensé plus de 50 millions d'euros en transfert l'été dernier. Mais l'équipe qui avait fini européenne en mai peine à produire du jeu et à dégager une identité forte.