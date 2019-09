Lionel Messi est sorti du théâtre de la Scala avec une statuette argentée sous le bras. La star du Barça venait d'être sacré meilleur joueur de l'année lundi soir à Milan. Après un rapide passage vers les télévisions, la «Pulga» s'est arrêtée vers un groupe de journalistes catalans. Il a évoqué ce prix - en faisant un aveu étonnant -, son état de forme actuel et son jeune coéquipier Ansu Fati.

Lionel, que représente cette énième récompense personnelle pour vous?

Je dirai toujours que l'aspect collectif est le plus important. Le reste découle du travail acharné que vous faites en équipe. Les deux choses vont de paire. Lorsque vous remportez des trophées collectifs, les récompenses individuelles viennent également.

Ce trophée était l’un des rares qui vous échappait encore.

Je suis particulièrement heureux de partager cela avec ma famille. Cela faisait longtemps que je n’avais pas gagné un prix individuel. C’est la première fois que je remporte celui-ci (ndlr: le prix FIFA est indépendant du Ballon d’Or depuis 2016). C’est génial de l’avoir enfin entre mes mains.

Selon vous, est-ce que que les résultats d'équipe doivent logiquement mener à la reconnaissance individuelle?

Oui. Comme je l'ai dit auparavant, lorsque vous remportez des trophées collectifs, les récompenses individuelles suivent. En 2015, on a remporté la Ligue des champions avec le Barça et j’ai reçu le Ballon d’Or dans la foulée. Mais, cela ne se passe pas forcément comme cela, parce que ceux qui le méritent ne gagnent pas toujours. (ndlr: Virigil Van Dijk était le seul à avoir remporté la Ligue des champions cette année parmi les trois finalistes).

Vous avez rejoué ce samedi en championnat, en rentrant après la mi-temps contre Grenade. Comment vous sentez-vous physiquement?

J’ai été tenu éloigné des terrains longtemps, d'abord par mes vacances après la Copa America et ensuite à cause de ma blessure. J'ai été inactif depuis trois mois. Ce week-end, j’ai ressenti de la fatigue durant le match. Il me manquait cette étincelle qui me permet de faire la différence habituellement. Cela va revenir, au fil des matches. J'ai besoin d’accumuler des minutes de jeu, mais je dois rester patient. Les médecins m'ont déjà averti que je risque de me blesser à nouveau. Je dois y aller doucement.

Le début de saison du Barça (8e de Liga avec seulement deux victoires en cinq matches) est compliqué. Est-ce que ce prix vous permet d’oublier ces difficultés?

(Il sourit). C’est vrai que nous vivons un début de saison difficile. Nous avons du mal à trouver le bon équilibre tactique et à nous créer des occasions. Nous concédons aussi trop de buts faciles. Heureusement, ce n’est que le début de la saison. Nous devons réagir rapidement.

Ansu Fati (16 ans) a crevé l’écran avec le Barça. Que pensez-vous de votre jeune coéquipier?

J'ai été impressionné dès l’instant où je l'ai vu s'entraîner. Il a immédiatement attiré mon attention. Il faisait ses débuts le lendemain déjà. Il a d'incroyables qualités footballistiques. Il faut désormais faire attention à ne pas lui mettre trop de pression, en lui donnant beaucoup de responsabilités. Nous devons l’aider à grandir peu à peu, en ne laissant pas l’agitation extérieure le freiner. Ansu a les capacités pour devenir un futur grand.