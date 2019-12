L'affaire est dans le sac (de sport). Ou c'est tout comme. A quelques heures de la remise du Ballon d'Or 2019, lundi soir, au théâtre du Châtelet à Paris, le suspense ne laisse plus tellement place au doute. Grand favori à la succession de Luka Modric, récompensé l'an dernier, Lionel Messi va - on prend le pari - recevoir son sixième trophée honorifique de meilleur joueur du monde, le plaçant ainsi comme seul détenteur du record devant Cristiano Ronaldo (5).

Depuis dimanche, une photo du classement des dix premiers est devenue plus que virale sur le web. Sur celle-ci, on y voit la nette victoire de «La Pulga» du FC Barcelone devant deux joueurs de Liverpool, vainqueur de la Champions League cette année, Virgil Van Dijk et Mohamed Salah. Sadio Mané? L'autre immense acteur de la saison des Reds est relégué au 5e rang avec seulement 97 points, juste derrière Cristiano Ronaldo, absent du podium pour la première fois depuis 2010...

#BallonDor2019 #Francefootball Si Mane n'a vraiment que 97 points quand Messi en a plus de 400, c'est qu' il y a réellement des questions à se poser sur le mode de partage des points. La différence est bien trop importante au regard de la saison...

L'arnaque continue ! pic.twitter.com/IOk6x1B9wR — Yoho Sané (@saneyoho17) December 2, 2019

Voilà qui ne va pas plaire à Samuel Eto'o. Fin septembre, pour le prix The Best, la légende camerounaise avait lâché en direct à la télévision que «Salah et Mané étaient les meilleurs mais qu'ils n'étaient pas là (ndlr: dans la course aux favoris avec Messi, Van Dijk et Ronaldo)». La semaine passée, l'ex-gloire du Barça en a rajouté une couche. «Les médias occidentaux dominent nos médias africains, donc forcément il y a une influence. On apprécie plus le but de Messi», avait-il dit lors d'un entretien à l'AFP, convaincu que «les joueurs africains ne sont pas respectés», «pas toujours appréciés à leur juste valeur» par les votants.

En Espagne aussi, le génial lutin argentin est donné gagnant avant même la cérémonie. Plusieurs quotidiens référencés du pays - Marca, Mundo Deportivo et Sport - n'ont pas hésité à faire référence au Ballon d'Or Lionel Messi, au lendemain de son nouveau but décisif en fin de rencontre lors du succès des Blaugranas face à l'Atlético Madrid (1-0) au Wanda-Metropolitano. Sacré en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, Lionel Messi fonce donc vers son sixième titre. Mérité ou pas? A vous de voter.

Voter Lionel Messi 46.4% Sadio Mané 10.3% Virgil Van Dijk 24.7% Mohamed Salah 5.2% Cristiano Ronaldo 8.2% Robert Lewandowski 5.2% 97 votes au total Lionel Messi 46.4% Sadio Mané 10.3% Virgil Van Dijk 24.7% Mohamed Salah 5.2% Cristiano Ronaldo 8.2% Robert Lewandowski 5.2% 97 votes au total



Jérémy Santallo