Le capitaine argentin Lionel Messi a promis de «continuer à aider» sa sélection malgré la désillusion de l'élimination mardi en demi-finale de la Copa América après une défaite 2-0 face au Brésil. «Si je dois continuer à aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai. Je me sens bien dans ce groupe», a affirmé la star du FC Barcelone à l'issue du match.

Messi a échoué une nouvelle fois à 32 ans dans sa tentative de remporter un trophée avec l'Argentine, dont le dernier titre remonte à la Copa América de 1993. Il a déjà annoncé à plusieurs reprises par le passé qu'il ne porterait plus le maillot albiceleste, avant de se raviser. Mais le numéro 10 a laissé entendre après le match contre le Brésil qu'il comptait continuer à représenter son pays, qui coorganisera la prochaine édition de la Copa America avec la Colombie en 2020.

«Nous avons une bonne nouvelle génération, qui a montré qu'elle aime la sélection. Nous avons un bel avenir devant nous, avec de bons jeunes qui ont besoin de temps. Il faut les respecter», a souligné le quintuple ballon d'or. Messi a également déclaré que son équipe avait fait «un grand match» contre le Brésil. «Au-delà du résultat, nous avons montré que nous étions à la hauteur de l'événement. Ils n'ont pas été meilleurs que nous dans le jeu», a-t-il conclu.

Lionel Messi did not provide an assist or score a goal from open play at the 2019 Copa América - converting a penalty against Paraguay.



Nine senior international tournaments without lifting a trophy. pic.twitter.com/BftiFzpCVf