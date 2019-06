À Paris, Michel Platini n’a pas que parlé de Gianni Infantino et de sa crédibilité à être président de la FIFA. Il a aussi livré quelques réflexions sur l’arbitrage vidéo, estimant que la FIFA s’était un peu précipitée en introduisant le VAR à la Coupe du monde 2018.

La preuve par le penalty obtenu par Liverpool dans les premières secondes de la finale de la Ligue des champions contre Tottenham, samedi à Madrid (2-0).

«On est en train de tuer l'esprit du football»

«Je pense qu’il aurait fallu essayer l’assistance vidéo avant de l’introduire à la Coupe du monde, a développé le Français. Avec le VAR, il y a des avantages et des inconvénients. L’avantage est qu’il y a 35 caméras qui voient les choses. L’inconvénient est que cela tue la philosophie du football, l’arbitre, etc.… Au final, ce n’est pas une bonne chose. Il y a peut-être moins de problèmes, mais ils sont toujours là. Regardez la finale de la Ligue des champions samedi et le penalty sur la main de Sissoko à la première minute. Si je devais recommencer à jouer au football, plutôt que de faire un bon centre ou une bonne passe, je viserais le bras du défenseur. Il y aurait automatiquement penalty. Les footballeurs sont capables d’interpréter rapidement les nouvelles règles. Ce n’est pas difficile. On est en train de tuer l’esprit du football pour essayer de régler le problème des arbitres. C’est faux! C’est l’arbitre qui doit être au service du football, plutôt que le football au service de l’arbitre.» (nxp)