On pourrait bien assister à un volte-face du côté de l'Emirates Stadium. Annoncé pendant de longues semaines partant lors du mercato d'hiver après son coup de sang à l'encontre de ses supporters cet automne, Granit Xhaka pourrait bien rester un joueur d'Arsenal d'ici le 31 janvier et la fermeture du marché des transferts.

C'est en tous les cas le souhait de Mikel Arteta. Le nouveau coach des Gunners avait déjà déclaré le 31 décembre, après la défaite contre Chelsea (2-1), qu'il espérait que celui qui est courtisé par le Hertha Berlin ne fasse pas ses valides dans les prochains jours. Il a récidivé mercredi soir en conférence de presse après le succès de sa formation face à Manchester United (2-0).

«Granit? Je pense qu'il va rester. Je l'aime vraiment, a lâché le technicien espagnol devant les journalistes. Avec la façon dont nous voulons jouer, nous voulons l'avoir avec nous, il peut être un excellent joueur pour le club.» Relancé sur ce thème, l'ex-joueur d'Arsenal de 2011 à 2016 a raconté que le cadre de l'équipe de Suisse l'avait assuré de leur futur commun.

Après trois matches sans victoire, Mikel Arteta a remporté son premier succès lors du choc de la 21e journée de Premier League. Et il doit aussi à la très bonne performance de l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach, qui a réalisé l'une de ses prestations les plus abouties depuis son arrivée à Londres. Suffisant pour rester?

Granit Xhaka’s game by numbers vs. Man Utd:



100% final third pass accuracy

93% pass accuracy

8 ball recoveries

5/5 long balls

3 fouls suffered

3 tackles won

2 interceptions



One of his best performances in an Arsenal shirt. ???????????? pic.twitter.com/3F85zkKf80