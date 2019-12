Le Roumain Mircea Lucescu sera-t-il le nouveau coach du FC Sion? Selon des sources roumaines reprises par le «Blick», l’ancien entraîneur de notamment Zénit Saint-Peterbourg, Galatasaray et Besiktas est présenté comme le favori à la succession de Stéphane Henchoz.

A 74 ans, Lucescu possède pour lui un impressionnant palmarès. Il a aussi été sélectionneur de la Roumanie et, tout dernièrement, de la Turquie. Entre 2004 et 2016, il a surtout été l'entraîneur à succès des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, avec lequel il avait remporté la Coupe de l'UEFA en 2009 (2-1 ap contre Werder Brême).

Après avoir fait l'essentiel de sa carrière de joueur sous le maillot du Dinamo Bucarest en tant qu'attaquant, l'ancien international roumain (70 sélections et 9 buts entre 1966 et 1979) avait entamé sa reconversion sur le banc de Corvinul Hunedoara, un club qui devait disparaître en 2008.

Parfait polyglotte, l'homme s'exprime aussi en français, dont il maîtrise toutes les subtilités, ce qui supprimerait le possible handicap de la barrière linguistique. Lucescu connaît d'ailleurs bien la Suisse Romande pour y avoir effectué plusieurs stages d'été avec différentes équipes. En 2016, il avait d'ailleurs participé au Festival des Alpes avec le Zénit.

Après avoir donné leur chance, sans grand succès, à plusieurs techniciens suisses, Christian Constantin optera-t-il pour une solution étrangère? En s'offrant un grand nom du football européen, le boss du FC Sion engagerait une personnalité au-dessus du microcosme sédunois et des embrouilles et autres intrigues de vestiaire.

En février dernier, Lucescu avait été évincé du poste de sélectionneur turc après seulement 17 matches suite à une série de contre-performances.

Une offre concrète de... Santos

Que son nom circule jusqu’en Valais ne signifie pas pour autant que Lucescu y entraînera le FC Sion à la reprise, le 2 janvier des entraînements. D’autant plus que l’entraîneur avait entamé en tout début de semaine des discussions avec... le club brésilien de Santos. Une proposition qui n’avait toutefois pas l’heur d'enchanter son épouse. «L’offre de Santos est concrète et sérieuse, avait-il déclaré au quotidien roumain Gazeta sporturilor. Ce serait cependant très loin de la maison. C'est l'unique empêchement. Et ma femme n'est pas très enchantée par cette perspective...»

A ce titre, Sion est beaucoup plus proche de Bucarest...

N.Jr