La République Démocratique du Congo peut remercier le Sénégal: grâce à la victoire des coéquipiers de Sadio Mané face au Kenya (3-0) lundi dans le groupe C, les Léopards congolais sont assurés de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes et donc de participer aux huitièmes de finale de la CAN 2019.

Le Sénégal, qui affrontera l'Ouganda, et la RDC rejoignent donc les huit autres déjà qualifiées, dont l’Égypte, le favori et pays hôte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Maroc ou encore le Petit Poucet Madagascar.

L'Algérie, déjà qualifiée dans ce groupe C, a fait tourner lundi pour sa dernière rencontre mais cela n'a pas empêché les coéquipiers d'Adam Ounas, auteur d'un doublé, de dominer la Tanzanie (3-0). (nxp)