Imaginez que vous êtes tranquillement en train de faire le plein d'essence dans la station de votre quartier, quand Mohamed Salah débarque à bord de sa Bentley. Voilà la scène dont ont été témoins, mardi, les habitué d'un pompiste dans les environs du centre d'entraînement de Liverpool, à Melwood.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0 — Cameron Ford (@cameronKFord) June 10, 2020

Tout sourire, l'Égyptien est sorti de sa voiture en se laissant photographier avec ses gants en latex et son désinfectant, avant d'aller régler le plein d'essence... pour tout le monde. Un geste qui a évidemment déclenché une avalanche de bons sentiments sur les réseaux sociaux, renforçant encore un peu plus l'image dont jouit l'ancien attaquant du FC Bâle.

Alors que la Premier League reprend ses droits dans six jours avec deux matches en retard - City vs Arsenal et Aston Villa vs Sheffield United - Liverpool retrouvera les terrains samedi prochain contre Everton à Goodison Park. Un derby de la Mersey qui - en cas de défaite de Manchester City contre Arsenal - pourrait même devenir le match du titre pour les hommes de Jürgen Klopp.

Avec 25 points d'avance à neuf journée de la fin, Liverpool se prépare en effet à redevenir champion d'Angleterre après 29 ans de disette. Mo Salah et ses coéquipier seront alors à l'origine d'une vague de tournées générales... Et on ne parle pas d'essence.

Sport-Center