Il ne faut pas s’endormir quand on est chez le coiffeur. C’est en tout cas comme cela que José Mourinho a expliqué ce qu’il présente comme un accident capillaire, sa nouvelle coupe: une boule à zéro ou presque!

«Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, c’était tellement moche qu’il a fallu tout raser, a lancé le Portugais. Mon coiffeur a été mauvais.» Cela doit bien faire rire Pep Guardiola, son meilleur ennemi. En 2014, évoquant la calvitie de l’entraîneur espagnol, il avait eu une de ses sentences sans appel. «Si vous aimez ce que vous faites, vous ne perdez pas vos cheveux. Il a la tête chauve. Guardiola n’aime pas le football.»

Le manager de Tottenham va devoir attendre que ses cheveux repoussent pour une nouvelle coupe. Pas sûr que cette fois il s’endorme à nouveau. Pas sûr non plus qu’il se rende chez le même coiffeur.