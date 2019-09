Opéré du genou par arthroscopie à mi août, Freddy Mveng (27 ans) est contraint d'assister depuis les tribunes aux matches de ses coéquipiers de NE Xamax FCS. Le milieu de terrain prend son mal en patience: «On est dans les temps en ce qui concerne ma rééducation, explique-t-il. On a parlé de deux mois au moment de mon opération, il faut encore compter entre trois et six semaines. J'arrive déjà à courir sans douleur, c'est un bon pas. Dès que je pourrai appuyer sur ma jambe, je pourrai recommencer l'entraînement.»

Ce soir, Mveng ne sera pas à Lucerne. «Je ne pourrai pas serrer la main à mes copains, mais le cœur y est», promet-il. Surtout, il est convaincu que Xamax peut enfin décrocher son premier succès de l'exercice. «On doit réussir à prendre plus conscience de notre valeur, estime-t-il. On est entrés dans une spirale négative, et forcément, ça met la pression, surtout à la maison.»

Surtout à la maison? «Oui. Mine de rien, les gens viennent quand même au stade pour voir du spectacle. Et nous, forcément, on aimerait leur en donner. Mais parfois, on devrait moins penser à nos supporters et plus à nos résultats. Cela nous permettrait peut-être d'être un peu plus efficaces.»

Bien remis de sa douche forcée

Vainqueur de son premier match, le FC Lucerne reste sur une série de 6 matches-3 points, soit exactement la même que Xamax. Si une équipe s'impose ce soir, elle réalisera forcément une bonne opération au classement. «Je sens que c'est le bon moment, surtout à l'extérieur, poursuit le milieu de terrain. On est en progression, et il nous manque très peu. Et puis, on voit que même les premiers du classement font beaucoup de points à l'extérieur.»

Ah, une dernière chose: Freddy Mveng est-il bien remis de la douche forcée qu'il a prise samedi passé à la Maladière devant la caméra de Téléclub? Pour ceux qui auraient raté la scène, Mveng et le journaliste Vincent Rigolet se sont fait tremper par l'arrosage automatique du stade neuchâtelois en pleine interview (voir vidéo ci-dessous). Mveng éclate de rire: «Oui, oui, rassurez-vous, c'était même plutôt rigolo. En plus, je l'avais vu venir, cette douche! J'en avais même prévenu le journaliste. Mais il m'a dit que non, que ça n'allait pas venir jusqu'à nous...» Tout le monde peut se tromper.

Renaud Tschoumy