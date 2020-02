Naples n'y arrive décidément pas: alors que deux victoires d'affilée avaient fait renaître l'espoir d'une qualification européenne, l'équipe de Gennaro Gattuso a brutalement rechuté dimanche lors de la 23e journée, avec une défaite 3-2 à domicile face au promu Lecce.

Après avoir fait tomber la Juventus (2-1) et la Sampdoria Gênes (4-2), Naples pouvait croire à la passe de trois contre Lecce. Mais Gattuso avait parlé de match piège et il ne s'était pas trompé.

Les Napolitains pointent au 11e rang

Lapadula a marqué un doublé pour l'équipe des Pouilles, désormais 17e et dont le troisième but a été inscrit par Mancosu d'un superbe coup franc. Pour Naples, Milik a égalisé à 1-1 et Callejon a ramené le score à 3-2 dans le temps additionnel. Naples, qui se retrouve 11e, regrettera sans doute que Milik n'ait pas obtenu un penalty qui semblait assez net avant le but du 3-1 de Lecce.

Dans les autres matches disputés dimanche, le Brescia de Mario Balotelli, promu capitaine, a pris un point face à l'Udinese (1-1) pour les débuts de son nouvel entraîneur Diego Lopez.

La Lazio et l'Inter doivent encore jouer

Sassuolo s'est de son côté imposé 2-1 sur le terrain de la Spal grâce à un but à la dernière minute de l'ancien Rennais Boga, auteur d'une saison solide.

A 18h, la Lazio Rome (3e) jouera sur le terrain de Parme (9e). Et à 20 h 45 se tiendra la grosse affiche de cette 23e journée avec le derby de Milan.

L'Inter rejoindra la Juventus en tête de classement en cas de succès. Et si la Lazio s'impose aussi, les trois premiers du championnat se tiendront en un point.

AFP