L'élite du football suisse ne semble vraiment pas décidée à se séparer du FC Thoune. Bien sûr, écrire qu'une défaite samedi soir à la Maladière aurait condamné les Bernois à un retour en Challenge League serait exagéré et prématuré. Mais disons qu'avec neuf points de retard sur Neuchâtel Xamax et sept sur leur plus proche adversaire, ils auraient fait un petit pas sur une pente glissante et dans la mauvaise direction. Sauf que les Thounois ont reçu ce qui s'apparente fortement à un cadeau de la providence. On vivait la 52e minute lorsque Miguel Castroman, comme frappé par une puissance divine, s'est fendu du geste du week-end, du mois, voire peut-être de la saison. Le ballon est arrivé dans sa direction depuis les airs et le point de corner. À vingt mètres, le buteur du FC Thoune a choisi d'y aller, de prendre sa chance directement, de volée. Une fraction de secondes plus tard, la balle était au fond. 0-2. Chef-d’œuvre accompli.

Dans ces conditions, pouvait-il vraiment arriver quelque chose aux visiteurs? Les Xamaxiens ont de bonnes raisons de croire que oui. D'abord parce que ce déficit de deux buts, ils l'ont dans un premier temps remonté, avec détermination, caractère et de vraies qualités dans le jeu. Avant d'à nouveau connaître une baisse de régime coupable et d'encaisser une ultime réussite fatale. Ensuite car toute magique que soit la réussite de Castroman, les Neuchâtelois n'ont pas fière allure sur ce but qui, comme les deux autres réalisations thounoises, semblait évitable.

Là se trouve tout le paradoxe xamaxien. La dynamique des deux équipes avant cette rencontre? Huit points en cinq matches côté neuchâtelois, aucun dans le même laps de temps côté thounois. Mieux, les rouge et noir sortaient d'une lutte intense à Bâle de laquelle ils étaient parvenus à tirer un point satisfaisant, tandis que le FCT restait sur une défaite frustrante à domicile. Pas de doute, la confiance n'animait qu'une seule des deux formations sur le terrain de la Maladière au coup d'envoi.

Sauf que les hommes de Joël Magnin semblent être guidés par une volonté d'aller là où on ne les attend pas. Sonnés par une défaite 6-0 en Coupe contre Lausanne, ils vont chercher un excellent match nul à Saint-Jacques. Boostés par ce résultat, ils laissent filer un duel à six points face à Thoune. Le monde à l'envers. Comme une stabilité dans l'imprévisibilité.

Comme un tour en montagnes russes

Au match aller, Neuchâtel Xamax avait mené 0-2 avant d'être rejoint. Même schéma lors du déplacement à la Praille. Au moment de recevoir le Servette FC, cette fois, c'est lui qui a remonté un déficit de deux buts. Tout comme il est parvenu à le faire hier soir. Mais, au risque qu'il se répète, comme pour éviter que ses supporters ne devinent la fin en avance, Neuchâtel a encore ajouté un rebondissement dont il a le secret au scénario. Quitte à tout perdre, comme cela a été le cas...

Cette saison, une rencontre de Xamax s'apparente à un tour en montagnes russes. Sensations garanties, spectacle au rendez-vous. Les Neuchâtelois ne disposent pas des meilleures individualités de la ligue, ils ne peuvent pas faire valoir un fond de jeu comparable à celui d'YB ou de Bâle ni une assise défensive pour s'assurer des points faciles. Mais les rouge et noirs disposent d'une force d'une valeur non négligeable: par leur façon d'être, ils véhiculent des émotions. Entre eux et autour d'eux.

La demi-heure qui a suivi le deuxième but thounois illustre à merveille ce qu'est capable de réaliser Xamax dans une phase d'euphorie. L'insouciance gagne les rangs, les occasions de but fusent, le public s'enflamme. Un mélange qui rend Raphäel Nuzzolo et ses camarades irrésistibles, presque intouchables. Mais en-dehors de ces instants-là, Neuchâtel n'a pour l'heure que trop peu d'assurance pour enchaîner sur la durée.

Reste que, Joël Magnin l'a souligné, ce résultat ne doit pas faire oublier la progression globale de son équipe. Car même s'il s'est remis dans une situation délicate, Xamax demeure plus convaincant qu'il y a deux mois. Et, à titre individuel, les bonnes surprises se multiplient. Samedi soir, on a aimé l'animation proposée par Samir Ramizi, l'un des principaux initiateurs de la révolte neuchâteloise, sur le couloir droit. De retour de blessure, Gaëtan Karlen a confirmé avoir véritablement franchi un pallier. À nouveau décisif (il a inscrit le 2-2), l'homme aux sept réalisations cette saison s'est surtout montré précis et précieux dans les vingt derniers mètres. Dos au but, en relais ou en déviation, le numéro 11 a délivré bon nombre de ballons qui avaient le poids d'un assiste. Mais décidément, il a manqué un petit quelque chose à Neuchâtel Xamax samedi soir.