Le traditionnel brouillard neuchâtelois a laissé sa place au soleil ce samedi, pour la reprise des entraînements de Neuchâtel Xamax. Une entame en douceur, pour préparer une seconde partie de saison qui s’annonce particulièrement intense pour les Rouge et Noir. L’objectif est de s’extirper de cette avant-dernière place qui leur colle aux crampons. Faute de moyens, cette préparation se fera à Neuchâtel, le club ayant renoncé à financer un camp d’entraînement trop coûteux à l'étranger.

Un mercato en fonction des opportunités

La première bonne nouvelle est intervenue avant même l’arrivée des joueurs sur le terrain, avec l’annonce du renfort offensif Yannis Tafer. Formé à l’Olympique lyonnais, le joueur connaît bien la Super League pour avoir y avoir joué sous les maillots du Lausanne-Sport (2012-2014) et de Saint-Gall (2014-2019). Le franco-algérien revient d’un essai peu concluant de six mois à l’ES Sahel, en première division tunisienne.

Le nouveau propriétaire du club Jean-François Collet et le nouveau directeur du recrutement Sébastien Fontbonne ont fait jouer de leurs contacts pour s’attacher les services du joueur qu’ils connaissaient déjà de sa période lausannoise. Une autre recrue potentielle était aussi sur la pelouse synthétique de la Maladière. Il s’agit du défenseur Tunisien Slimen Kchouk. Actuellement sous contrat avec le FC St-Gall et à la recherche de temps de jeu, le gaucher pourrait rejoindre les Rouge et Noir sous la forme d’un prêt, si son essai d’une semaine s'avère concluant.

Du côté de l’infirmerie

De plus, Neuchâtel Xamax devrait bientôt pouvoir compter sur le rétablissement de plusieurs éléments. On a notamment vu l’ancien attaquant d’Etoile Carouge, Dylan Dugourd, refaire des courses et toucher le ballon de son côté. Selon le staff neuchâtelois, il ne manque plus que le feu vert du médecin. Les principaux absents du jour étaient Charles-André Doudin, toujours embêté par sa pubalgie et Marcis Oss qui devrait bientôt être rétabli de ses problèmes à un genou. L’effectif des Rouge et Noir devrait donc se compléter en cours de préparation, en plus de s’étoffer.

Plus de stabilité dans les performances et intégrer les nouveaux

Pour Joël Magnin, une des clés de cette préparation sera à trouver dans ce qui fait le noyau de son équipe: la solidarité. A défaut d’avoir un effectif pléthorique, les aspects mentaux et collectifs sont un des principaux atouts des Neuchâtelois. L’intégration de nouveaux éléments au sein de ce groupe soudé sera aussi cruciale, d’après l’entraîneur. Mais au niveau du jeu, l’accent sera mis sur les balles arrêtés défensives, la majorité des buts encaissés par son équipe vient de telles phases de jeu. Le coach est aussi lucide quant à son équipe, qui capable du meilleur comme du pire. Le mot d’ordre de cette seconde partie de saison sera la constance.