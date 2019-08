La toute dernière proposition du Barça pour récupérer la star brésilienne Neymar inclurait l'ancien bâlois Ivan Rakitic dans l'opération. Mais aussi un prêt de Dembélé pour un an et une indemnité supérieure à 130 millions d'euros. Selon le quotidien Sport, ce montage aurait été validé par Thomas Tuchel.

Ousmane Dembélé demeure la clé d'un tel montage, sachant que le jeune champion du monde français souhaiterait rester à Barcelone. Le quotidien L'Equipe affirme que cette offre satisferait aux conditions posées par le directeur sportif Leonardo et «point non négligeable quand on sait que le PSG ne voulait pas de Rakitic dans la première offre catalane, elle a été validée par l'entraîneur Thomas Tuchel.» Le PSG attend une réponse définitive mercredi ou jeudi.