Dans une interview parue dimanche dans la Gazzetta dello Sport, la légende du football brésilien Zico, qui a notamment fait les beaux jours de l'Udinese entre 1983 et 1985, a expliqué qu'il s'était récemment entretenu avec Neymar.

Le quotidien sportif italien est revenu dans ses colonnes sur l'échange entre les deux hommes. «J'aime vraiment «Ney et sa façon de jouer est incroyable. Mais il doit se montrer plus professionnel, comme Messi et Ronaldo, qui eux vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus professionnel», a expliqué Zico, âgé de 67 ans.

Ancien candidat à la présidence de la FIFA en 2015, Zico a marqué le football brésilien dans les années 80, participant à trois coupes du monde sans parvenir à remporter le titre avec une génération brésilienne maudite sur la scène internationale. Zico a, par contre, eu beaucoup plus de réussite en club, notamment avec Flamengo, dont il est le meilleur buteur de l'histoire (508 buts, 731 matches toutes compétitions confondues).

Reste désormais à voir si Neymar va suivre les conseils de l'ancien numéro 10 de l'équipe nationale brésilienne. En attendant, le prodige du PSG se tient en forme à sa façon chez lui au Brésil.