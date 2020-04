Le commun n’existe pas dans la famille de Neymar. Entre le fils prodigue, le père/agent omnipotent et controversé ainsi que la fille à la plastique de rêve, la vie hors du commun des uns et des autres est surmédiatisée et épiée. Pour compléter le tableau, la mère se retrouve elle aussi sous le feu des projecteurs en ce moment.

La raison? La dénommée Nadine Gonçalves, séparée de Neymar Senior depuis plusieurs années, a retrouvé l’amour. À 52 ans, elle a officialisé sa relation avec un jeune homme de 30 ans son cadet: Tiago Ramos.

Ce dernier, âgé de 22 ans, est mannequin après avoir nourri l’espoir de devenir footballeur professionnel. Il travaille également pour 4K Easy Game, l’un des clubs de esport les plus importants du Brésil, en tant que créateur de contenu. Par-dessus tout, il est selon plusieurs sources un intime de la famille Neymar. Début janvier, il s’était même affiché au côté de l’attaquant brésilien dans les entrailles du Parc des Princes.

Les 2 tourtereaux ont affiché leur romance sur Instagram en postant la même photo intime. «L’inexplicable ne s’explique pas, il se vit», écrit Nadine Gonçalves. «Sois heureuse maman, je t’aime», a commenté Neymar.