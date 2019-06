«Si Neymar vient, il est possible que le Brésil n’y arrive pas. Je connais la presse… Et il y a beaucoup plus à venir. Un de mes amis à Rio de Janeiro a déclaré qu’il y avait une autre vidéo qui pourrait sortir. Si je suis Neymar…»

L'insinuation est forte. Elle a été prononcée par Francisco Novelleto, vice-président de la Fédération brésilienne de football (CBF), interrogé par la chaîne brésilienne SBT. Le dirigeant réagissait à l'affaire de viol dont l'attaquant international du Paris Saint-Germain, Neymar, est accusé. Craignant un développement de l'affaire et la publication d'une nouvelle vidéo par le camp de l'accusation, Novelleto à enjoint la superstar à ne pas prendre part à la Copa America, du 15 juin au 7 juillet prochains, pour laquelle le Brésil se prépare actuellement avec Neymar.

«Si je devais parier? Je dirais qu’il ne viendra pas et qu’il demandera la permission de ne pas jouer, a poursuivi le vice-président. Il n’est pas dans les conditions psychologiques pour disputer une Copa America et affronter une armada de journalistes. Ce serait une bonne chose pour la Fédération, pour lui et pour le spectacle. Les supporters l’ont déjà critiqué à cause de ses simulations, alors imaginez s’il rate des passes et qu’il n’est pas bon lors du premier match? Je parle en mon nom, mais si Neymar demande à ne pas jouer, ce serait du bon sens de la part de la CBF d’accepter son forfait.»

Elle ne s'est pas présentée aux entretiens

Un avis qui contraste avec celui de Rogerio Caboclo, le président de la CBF. Présent à Paris pour le Congrès annuel de la FIFA, l'homme a réagi aux propos de son vice-président, assurant que Neymar serait bien présent au tournoi international américain. «Novelleto a dû parler en son nom, en fonction des informations en sa possession, mais ça ne représente absolument pas la position de la fédération.» Caboclo a ajouté qu'il était «sûr» que Neymar disputerait la Copa America.

Samedi dernier, la nouvelle de l'accusation de viol de Neymar sur une jeune femme à Paris en mai dernier a éclaté dans la presse internationale. Quelques heures après, le joueur s'était fendu d'un plaidoyer en vidéo et en direct sur son compte Instagram, révélant les messages et photos coquines échangés avec la victime présumée jusqu'à leur rencontre dans un hôtel parisien. Le joueur assure qu’il s’agissait d’une relation consentie. Mardi, les avocats que la plaignante ont décidé de rompre le contrat avec leur cliente en raison du changement de version de son histoire. Le site «Globo» indique que la victime ne s’est pas présentée à deux entretiens auxquels elle était convoquée pour témoigner. (nxp)