«Niko Kovac n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich. Uli Hoeness, président du FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration du FC Bayern, Hasan Salihamidzic, directeur sportif du FC Bayern, et Niko Kovac se sont mis d'accord ce dimanche. Kovac avait proposé au FC Bayern Munich de démissionner de son poste d'entraîneur», a indiqué le club bavarois sur son site internet dimanche soir.

L'ancien international croate a ainsi été déchargé de ses fonctions après une lourde défaite contre son ancien club, l'Eintracht Francfort de Djibril Sow - buteur samedi lors du revers 5-1 du Rekordmeister sur la pelouse de Francfort - et de Gelson Fernandes. Kovac sortait pourtant d'un titre remporté la saison dernière avec le Bayern et conserve un bilan de 66% de victoires à la tête du club bavarois. Seuls Pep Guardiola (80%) et Carlo Ancelotti (73%) ont fait mieux jusqu'ici.

Mais le début de saison poussif de Manuel Neuer et compagnie en Bundesliga (4es à quatre longueurs du Borussia Mönchengladbach) ont obligé les dirigeants à actionner le couperet. D'autant plus qu'un certain Bayern Munich - Dortmund se profile samedi prochain... «Les performances de notre équipe au cours des dernières semaines et les résultats nous ont montré qu'il était nécessaire d'agir maintenant», a confirmé Karl-Heinz Rummenigge.