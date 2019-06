Samedi, durant un arrêt de jeu de la rencontre de la Coupe du monde féminine à Valenciennes, entre les Pays-bas et le Cameroun, la Lionne indomptable Gabrielle Onguéné a voulu profiter d'un arrêt de jeu pour se déshydrater.

Le long de la ligne de touche, elle a demandé sa gourde à une adversaire néerlandaise. Mais celle-ci a refusé de la lui donner!

Visiblement gênée par le comportement de sa compatriote, une remplaçante batave a accouru pour donner à boire à son adversaire. Mais, agacée par ce qui venait de se passer, la Camerounaise a envoyé balader la bouteille qui lui a été tendue.

Comme quoi, tout n'est pas forcément rose dans le mondial féminin.

Lionne domptée - tamed lionesse - Gabrielle #Onguéné makes a sporting gesture after being offered water by Dutch player Merel van Dongen during #NEDCMR at the #WomenWorldCup2019 ????????????????Adieu, #Cameroun. pic.twitter.com/rchmnSHsGg