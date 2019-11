Après Mario Balotelli (Brescia) et Taison (Shakhtar Donetsk), Ahmed Mendes Moreira, joueur de l'Excelsior Rotterdam (2e division néerlandaise) est la dernière victime de cris racistes de supporters adverses.

Dimanche contre Den Bosch, Mendes Moreira a quitté le terrain à la 30e minute après avoir été la cible de cris racistes provenant de la tribune adverse. Le match a été interrompu par l'arbitre. Après quelques minutes, les équipes sont revenues sur la pelouse et le match s'est conclu sur le score de 3-3, avec notamment une réussite de Mendes Moreira, qui n'a pas manqué de célébrer devant les fans de Den Bosch.

Après cet incident, Memphis Depay, attaquant de l'Olympique lyonnais et des Pays-Bas, a poussé un coup de gueule. «J'en ai marre de voir sans cesse ces images! Quand cela va-t-il stopper? Que va faire la Fédération et l'UEFA? Surtout avec l'Euro 2020 qui va arriver», a écrit sur Twitter le joueur de 25 ans.

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA