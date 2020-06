L’attaquant portugais de la Juventus Cristiano Ronaldo (35 ans) a l’habitude de rendre visite à son coiffeur et de dévoiler un nouveau look. La quintuple Ballon d’or s’est déjà présenté sur le terrain avec des cheveux colorés, dégradés, courts, longs, etc.

Lundi, sur Instagram, le champion d’Europe 2016 a trouvé un nouveau moyen de surprendre en postant une image de sa nouvelle tignasse. Une coupe inspirée du style de son coéquipier colombien Juan Cuadrado, qui pose avec lui sur le cliché.

Avec cette question dirigée à ses followers: «Que pensez-vous de mon style comme mon frère Panita (ndlr: le surnom de Cuadrado)?»