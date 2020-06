En milieu de journée, le FC Sion a annoncé qu'il avait procédé à 50 tests du coronavirus lundi. Un dépistage «totalement négatif» dans 90% des cas. Cinq personnes - deux joueurs issus de la formation M21, deux membres du staff et l’entraîneur de la première équipe Ricardo Dionisio - avaient néanmoins démontré un «contact avec le virus lors des dernières semaines, sans présenter ou avoir présenté le moindre symptôme».

Des contrôles complémentaires ont été effectués lundi après-midi. Le FC Sion avait décidé «par précaution» de laisser ces cinq personnes à la maison mardi.

Information concernant le Covid-19. Cinq membres du FC Sion dans l'attente de résultats complémentaires.



????https://t.co/DDG0Ra2dec pic.twitter.com/dnC2sn8Wry — FC Sion (@FCSion) June 2, 2020

En fin d'après-midi, le club a reçu des nouvelles rassurantes pour trois de ses cinq employés, dont l'entraîneur en chef Dionisio. Les contrôles complémentaires se sont révélés négatifs. Les deux autres personnes sont encore dans l'expectative.

Deux cas en suspens

Un délai d'attente plus long qui s'explique par le lieu de dépistage. «Ils se sont rendus dans un autre hôpital et ce en fonction de leur lieu d’habitation. Nous espérons recevoir les résultats le plus vite possible», précise la cellule communication du club.

Le FC Sion, qui a officiellement repris l'entraînement le lundi de Pentecôte, en avait profité pour tester l'ensemble de ses joueurs et de son staff au Covid-19. «La Swiss Football League n’a pas rendu ces test obligatoires, mais le FC Sion a estimé de sa responsabilité de les faire pratiquer», avait expliqué le club valaisan dans un communiqué mardi.