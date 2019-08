La nouvelle formule de championnat, marquée par le passage à une Super League composée de 12 équipes (et non plus 10 comme depuis sa création en 2003) semble faire l’unanimité. Le projet dévoilé ce mercredi par la Swiss Football League séduit non seulement les présidents des clubs concernés, mais il est aussi plébiscité par les internautes du Matin.ch à une écrasante majorité.

A plus de 90% des quelque 1500 voix déjà exprimées dans notre sondage (pointage effectué ce jeudi en début d’après-midi), vous êtes favorable à une nouvelle monture qui, si son principe était entériné cet automne, verrait le jour lors de la saison 2021-2022, coïncidant avec l’introduction des nouveaux droits TV. Beaucoup d’entre vous ont sans doute aussi été séduits par le nouveau suspense qui prévaudrait ainsi que par le «sucre» offert au champion du tour de classement réunissant les équipes classées entre le 7e et le 12e rang et qui pourrait ainsi ravir un strapontin européen au dernier qualifié par le biais du tour final. A l'inverse, seul 9,5% d’entre vous serait partisan du statu quo.

Cette volonté d’ouverture de la Ligue traduit aussi la volonté de ses dirigeants d’offrir une meilleure visibilité au produit que constitue le championnat de Suisse au moment où débuteront bientôt les négociations pour les prochasins droits TV. Avec une formule qui ressemble beaucoup à l’ancienne formule Rumo, décriée à l’époque mais dorénavant revisitée en ayant été remise au goût du jour.

Le 22 novembre prochain, il faudra la majorité des deux tiers pour que le projet - qui doit aussi recevoir l'aval des autres sections de l'ASF (la Première Ligue et la Ligue amateur) - soit entériné.

Si cela ne dépendait que de vous, il le serait déjà haut la main aujourd'hui.