Jean-Pierre Nsamé a été élu lundi soir joueur de l’année en Super League pour 2019 lors de la cérémonie des Swiss Football Awards organisée au Kursaal à Berne. La Suisse romande espérait que le joueur de Neuchâtel Xamax Raphaël Nuzzolo, nommé avec le Bâlois Jonas Omiln, remporte le prix, mais c’est le Franco-Camerounais qui a été élu par le jury.

La Romandie n’a pas été en reste dans les autres catégories. C’est d’abord le Lausanne-Sport qui a fait très fort. Le club vaudois a placé sept de ses représentants dans l’équipe de rêve de Challenge League 2019 (Castella, Boranijasevic, Flo, Loosli, Kukuruzovic, Turques et Zeqiri) avant de remporter le titre de joueur de l’année dans cette ligue grâce à Andi Zeqiri. Dans ce cas c’était du tout cuit puisque les deux autres nommés étaient aussi Lausannois: Stjepan Kukuruzovic et Aldin Turkes.

Le but de Steve von Bergen

La joie de Steve von Bergen, qui vivait son dernier match professionnel et qui s’est offert le troisième but de sa carrière peu avant de sortir sous les honneurs du Stade de Suisse. De magnifiques images pour un joueur exemplaire. pic.twitter.com/bnuMVhFca6 — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) May 25, 2019

Puis c’est le Neuchâtelois Steve von Bergen qui a remporté le prix du plus beau but de l’année pour sa réussite contre Lucerne, le 25 mai dernier. C’était alors la 541e et dernière partie de championnat pour le défenseur de 36 ans, aujourd’hui consultant sur la RTS, qui décrochait le titre de champion avec YB par la même occasion.

Pour ce qui est du prix de coach de l’année, la récompense est logiquement revenue à l’entraîneur des champions de Suisse, YB: Gerardo Seoane. Les deux autres nommés étaient Marcel Koller (Bâle) et l’ancien coach du FC Sion, aujourd’hui à Saint-Gall, Peter Zeidler.

Le titre du jeune de l’année est revenu au Bâlois Noah Okafor (19 ans) qui a coiffé au poteau son coéquipier Eray Cömert (21 ans) et le jeune joueur du FC Sion Bastien Toma (20 ans).

Yves Desplands