Raphaël Nuzzolo (36 ans) n’est pas du genre à ruer dans les brancards, en tous les cas pas inutilement. Mais dimanche en fin de journée, à l’issue du nouveau revers concédé par son équipe (défaite 1-0 contre Lucerne), on a senti l’attaquant vedette de NE Xamax légèrement courroucé par la tournure des événements, une nouvelle fois défavorables.

D’où un coup de gueule en forme de ras le bol exprimé par le No 14 de la Maladière. «On met beaucoup d’énergie dans le jeu mais cela ne suffit pas. Cela fait plus de vingt matches que l’on joue bien mais les points ne viennent pas. Quand ça compte, on ne comptabilise pas.»

Un bilan jugé «misérable»

Signe d’une scoumoune qui ne dit pas son nom, Nuzzolo lui-même, dont le dernier but remonte au 7 décembre dernier (1-1 contre Lugano), a galvaudé quelques occasions contre le FC Lucerne de Fabio Celestini, auteur d’un départ canon en 2020 (3 matches/9 points). Le buteur de Xamax s’est aussi heurté à un gardien adverse en état de grâce, si l’on songe au prodigieux réflexe de Müller sur le coup-franc de la 90e.

«Tant qu’il n’y aura pas de victoire, reprend Nuzzolo, les choses ne changeront pas. A un moment donné, je préférerais que l’on joue moins bien mais que les points suivent. Quand j’enfile un maillot, c’est pour aller chercher des points. Or aujourd’hui, notre bilan est misérable…»

Jusqu’à présent, NE Xamax pouvait toujours se reposer sur le petit matelas qu’il possédait encore sur le FC Thoune. Ce n’est désormais plus le cas avec le retour en force de la lanterne rouge. Un retour qui doit, paradoxalement, susciter une prise de conscience dans les rangs neuchâtelois. «Aujourd’hui, Thoune est là. Même s’il reste 15 matches, il n’y a plus de temps à perdre, on est dans l’urgence. On a l’avantage de savoir comment se sauver. J’ai vraiment hâte de retourner sur un terrain pour y faire ce que Xamax doit faire…»

Ce sera samedi en Valais, à l’occasion du derby contre un FC Sion (presque) aussi mal en points.

