Les Neuchâtelois ont fait plus que se défendre face à des Brodeurs qui les avaient battus lors de leurs quatre confrontations la saison passée. Dominateurs en début de match, les «rouge et noir» auraient pu ouvrir la marque dès la première minute, lorsque Nuzzolo a tenté sa chance après un service parfait de Seferi. Ce dernier s'est à son tour montré dangereux après le quart de jeu après une déviation de la tête de Nuzzolo. Mais il a trop croisé son tir (18e).

Nuzzolo, évidemment Des erreurs à la relance et des approximations en défense ont redonné la possession du ballon aux visiteurs qui ont eu des occasions plus nettes. Héritant du cuir suite à une hésitation du défenseur Oss, Victor Ruiz a armé une splendide reprise de volée à l’entrée de la surface. Une réussite qui a rappelé aux Xamaxiens que Saint-Gall n’était pas sa bête noire pour rien (33e). Xamax aura eu le mérite de ne pas renoncer et d’entamer la seconde mi-temps comme la première, avec beaucoup d’envie. Le club neuchâtelois a aussi la chance d’avoir avec Raphaël Nuzzolo un homme en grande forme. Profitant d’une déviation malheureuse du défenseur saint-gallois Letard, l’expérimenté buteur a placé une tête hors de portée de Stojanovic (47e). L'attaquant de la Maladière en a profité pour inscrire son troisième but en trois matches.

Corbaz manque la balle de match Par la suite, Xamax a globalement maîtrisé une seconde mi-temps très ouverte. La défense romande a bien freiné les velléités offensives adverses. Les Neuchâtelois auraient même pu décrocher leur première victoire de la saison. Corbaz s'est retrouvé parfaitement placé dans la surface à la 76e minute mais il a raté le cadre. Xamax doit donc se contenter d’un bon nul, en attendant toujours son premier succès.