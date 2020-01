Raphaël Nuzzolo en a marre de la VAR. Après avoir regardé le championnat de Premier League, mercredi soir, l'attaquant de Xamax a laissé parler son ras-le bol de l'assistance vidéo. Ainsi, sur Twitter, il a posté le message «#VARout mais vite... et en Suisse aussi...»

#VARout mais vite... et en suisse aussi... — nuzzolo14 (@nuzzolo14) January 1, 2020

L'occasion de le relancer sur son courroux.

Raphaël Nuzzolo, que reprochez-vous à la VAR?

Dans les grandes lignes, ce dispositif devait rendre le foot plus juste. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Le foot est devenu plus incompréhensible qu'avant. Dans les bilans réalisés par les grandes instances, c'est positif, car de grosses erreurs ont pu être corrigées avec la VAR. Pourtant, il y a énormément de cas où les décisions sont incohérentes. En Angleterre, cela se joue sur des millimètres, en raison des lignes de hors-jeu. En Suisse, par manque de moyens, on n'a heureusement pas recours à ces lignes.

L'arbitrage est-il devenu moins juste qu'autrefois?

Avant, on avait intégré le fait que l'arbitre, ou le juge de touche, pouvait commettre une erreur. Cela faisait partie du jeu. On savait qu'on pouvait perdre un match sur un hors-jeu flagrant. Pour moi, cela faisait la beauté du foot. Et on en reparlait dans les bars, le lendemain. La «goal-line technology» (ndlr: dispositif indiquant si le ballon a franchi ou non la ligne de but) est la meilleure chose qui est arrivée. But ou pas but? La décision est vite prise et sans équivoque. En revanche, pour les autres règles, l'utilisation de cette technologie est plus critiquable. Le hors-jeu est par exemple interprété différemment selon le pays d'où vient l'arbitre.

Donc la vidéo sur la ligne, oui. Sur les hors-jeu, non?

Mercredi, lors du match Southampton-Tottenham, il y avait clairement une main. Pour moi, il y avait penalty et la VAR a pourtant dit non. On devrait procéder partout comme en Suisse, où on n'utilise pas de lignes pour le hors-jeu. Ou alors seulement si la situation est critiquable à l’œil nu.

Vous préférez donc un retour en arrière, quitte à être victime d'une mauvaise décision?

Oui, parce qu'on n'arrive pas à appliquer cet arbitrage vidéo. Je préférerais arrêter et recommencer sur de meilleures bases. Pour moi, nous faisons des tests sur des compétitions officielles. On a voulu aller vite pour supprimer les erreurs. Mais on voit bien que cela ne fonctionne pas. Malheureusement, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière.

Avez-vous toujours été contre la VAR ou est-ce l'usage qui vous a fait changer d'avis?

J'ai toujours été contre. Il faut toutefois avoir l'ouverture d'esprit de dire que certains matches peuvent basculer sur des éléments que les arbitres ne peuvent pas voir. Pour moi, les outils sont bien, mais ils sont mal utilisés. Au final, ce sont des gens dans un bureau, situé à des kilomètres du stade, qui décident s'il y a goal ou pas. Cela enlève de la spontanéité et des responsabilités à l'arbitre.

Comment pourrait-on améliorer ce système?

Il faudrait unifier son utilisation. Enlever les lignes et pouvoir dire à l’œil nu s'il y a hors-jeu ou non. Pour le reste, la vidéo doit aider dans des cas rares. Pour les interprétations de mains ou de cartons rouges, cela doit être du ressort de l'arbitre. C'est lui qui se trouve sur le terrain et qui est le seul habilité à juger, en fonction de la vitesse de l'intervention. Actuellement, après chaque but, on doit attendre de voir si la VAR le valide ou non. On va regarder s'il y a eu une petite faute au début de l'action. Cela casse les émotions du foot. En ce qui me concerne, comme spectateur, je ne me lève plus après un but, car je ne sais pas s'il va être validé ou pas.

Comme buteur, vous sentez-vous désavantagé par la VAR?

Non, je joue comme avant. Pour moi, le foot, c'est marquer des buts et vivre des émotions. En tant que spectateur, je regarde beaucoup de matches des championnats étrangers. Et je prends hélas beaucoup moins de plaisir à le faire. Heureusement, je suis vieux (ndlr: 36 ans) et il ne me reste plus trop d'années à jouer avec ce système.

En résumé, il faudrait faire plus confiance à l'arbitrage et moins à la vidéo?

Oui et utiliser les images qu'une ou deux fois par match. Et ne pas vérifier sept ou huit fois par rencontre. Pour moi, c'est beaucoup trop.

Propos recueillis par Pierre-Alain Schlosser