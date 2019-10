Match particulier en vue pour Raphaël Nuzzolo (36 ans). Ce samedi soi (19h), il sera à Berne avec son club de NE Xamax, pour y affronter Young Boys, seul autre club dont il a porté le maillot dans l'élite (de 2011 à 2016, 33 buts et 29 assists en 193 matches, toutes compétitions confondues). Aujourd'hui, l'actuel meilleur buteur neuchâtelois (5 buts et 3 assists depuis le début du championnat de Super League) veut se convaincre que l'exploit est possible, même sur la pelouse du double champion en titre.

Raphaël Nuzzolo, qu’est-ce que cela vous fait de retrouver le Stade de Suisse?

C’est forcément toujours particulier pour moi, j’ai passé cinq belles années à Young Boys et j’y ai des souvenirs magnifiques. Le Stade de Suisse est vraiment un stade que j’affectionne particulièrement.

Même lorsqu’on évolue dans l’autre camp que celui de YB, en l’occurrence Xamax?

Oui, assurément. J’aime y jouer. La saison passée, c’était encore plus spécial, parce qu’il y avait Steve (Von Bergen, son grand ami) en face. Il n’est plus là cette année, mais cela ne change rien au plaisir que j’aurai à retrouver le Stade de Suisse, ce d’autant plus qu’il n’y aura peut-être plus trop de fois où j’aurai l’occasion d’y jouer d’ici à la fin de ma carrière.

Raphaël Nuzzolo a porté le maillot de Young Boys de 2011 à 2016. Image: Keystone.

Depuis que votre club est de retour dans l’élite, il a commencé par deux larges défaites contre YB (2-5 et 1-4), puis une défaite plus courte (0-2), puis une victoire ce printemps (1-0), et enfin le plus petit des revers en juillet dernier (0-1). L’écart se resserre-t-il entre les deux équipes?

C’est difficile à dire. Young Boys reste largement plus puissant que nous, que ce soit au niveau des moyens ou du contingent. Si l’on prend notre dernier match de juillet, on avait établi une tactique bien précise pour ennuyer les Bernois: on sait qu'ils sont moins à l'aise face à une défense à cinq. D’un autre côté, nous n’avions fait que nous défendre et nous ne nous étions pas créé la moindre occasion. Tout cela pour finir par prendre un but et perdre. Alors oui, on les avait embêtés, mais au bilan final, cela n’avait servi à rien.

Alors, quel sera votre plan samedi soir?

Je ne vais pas tout vous dévoiler! Mais on se répète depuis le début de la semaine que l’on se déplacera pour ramener quelque chose de Berne. Le moment est peut-être bien choisi: après la pause dévolue aux équipes nationales, les joueurs rentrent au compte-gouttes et tout le monde doit relancer la machine en club.

Donc, c’est en conquérant que Xamax ira à Berne?

Tout en sachant que ce sera certainement l’un des matches les plus difficiles de la saison, il faut se convaincre qu’on a les moyens de réussir un truc. Entrer sur le terrain en se disant que l’on n’a rien à perdre, au bout d’un moment, cela ne sert pas à grand-chose. Mais attention, pour que l’exploit soit possible, il faut qu’on accomplisse le match parfait. On doit être dans un grand soir, tout en souhaitant que Young Boys ne le soit pas. Maintenant, si YB est très bon et nous bat, on ne pourra que dire «OK» et accepter.

Renaud Tschoumy