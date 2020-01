Le FC Sion est-il allé un peu vite en besogne en annonçant la signature de Ricardo Dionisio comme nouvel entraîneur? C'est en tout cas ce que laisse entendre le Stade Nyonnais dans un communiqué envoyé en début d'après-midi. «Le comité n'a eu aucun rendez-vous avec le FC Sion afin de négocier la sortie de Monsieur Dionisio. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs jusqu'à aujourd'hui», assure l'actuel 3e de Promotion League.

Sous contrat ASF avec le club de Colovray jusqu'au 30 juin 2021, le technicien portugais pourrait ainsi se voir «bloqué» par les Jaune et Noir. Joint par téléphone, le directeur général du club vaudois Varujan Symonov n'a pas souhaité s'épancher davantage sur la situation, appelant à la prudence. «Pour l'instant, Ricardo Dionisio est toujours Nyonnais. Il y a eu des contacts avec Sion, mais on ne s'est jamais rencontrés. Et les conditions actuelles du départ de notre coach ne nous satisfont pas», a-t-il tout de même ajouté.

Selon les termes du communiqué, le technicien est ainsi toujours attendu le 20 janvier pour la reprise des entraînements des Nyonnais. Une annonce qui n'inquiète pas plus que ça le FC Sion. «Ricardo sera bel et bien présenté à la presse demain à 13h30. Un premier contact avec le staff est même prévu ce soir», indique, serein, le club valaisan.

Florian Vaney