Des blessés et des questions. Le FC Bâle n’a pas pu profiter de l’interruption de la saison pour vider son infirmerie. Ce sont surtout les ailes qui sont touchées. Valentin Stocker et Edon Zhegrova sont handicapés par des blessures tenaces. Victime d’un anévrisme l’été dernier, Ricky van Wolfswinkel est entré en cours de jeu en Coupe contre Lausanne. Mais le joueur n’a pu jouer que 40 minutes avant d’être ressorti par son entraîneur. Il aurait passé des examens médicaux inquiétants. Reste Raoul Petretta qui sera absent ce dimanche contre Lucerne et Kevin Bua, mais ce dernier n’a pas encore prolongé son engagement chez les Rhénans.

Oberlin en renfort ?

Le Vaudois était de retour à l’entraînement avec les Rhénans cette semaine. Prêté au club belge Zulte Waregem, Oberlin est au chômage technique depuis l’interruption de la saison. C’est justement cette mise à l’arrêt du football belge qui ouvre une brèche à un retour du buteur bâlois. En temps normal, il est interdit de jouer pour deux clubs dans la même moitié de saison. Mais la SFL a tranché différemment lors de la décision portant sur l’éligibilité des joueurs : ceux qui ont perdu leur activité à cause de la crise du Covid sont autorisés à jouer pour un autre club. C’est ce qui s’est passé dans l’affaire entre Sion et Xamax. Serey Die n’est pas éligible à Sion, alors que Djourou et Kouassi le sont à Neuchâtel car leur licenciement est dû à la crise.

Selon le SonntagsBlick, un avocat a été mis sur le dossier. Selon la décision finale, ce retour pourrait bien être rédempteur, surtout pour les ailes passablement déplumées des Bâlois.