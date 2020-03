L'Olympique de Marseille a perdu des points contre Amiens (2-2), avant-dernier du championnat, vendredi soir en Ligue 1.

Emmenés par un excellent Dimitri Payet, les Olympiens ont rapidement pris le match en mains. Cette domination s'est concrétisée en toute fin de première mi-temps quand Morgan Sanson a pu ouvrir la marque (46e).

La deuxième période a commencé comme la première s'était terminée: avec le contrôle marseillais. Et c'est l'homme du match, Dimitri Payet, qui a doublé la mise pour l'OM en début de mi-temps (57e).

On voyait alors les Marseillais assurer encore un peu plus leur deuxième place au classement. Mais la fin de la rencontre en a décidé autrement. Dès la sortie de Payet (80e), Amiens a mis le pied au plancher et est revenu au score grâce à un penalty inscrit par Sehrou Guirassy à la 83e minute.

Mieux, dans les arrêts de jeu, Saman Ghoddos est parvenu à égaliser pour Amiens. Cette fin de rencontre a fait sortir de ses gonds l'entraîneur de l'OM, Andre Villas-Boas, qui s'est vu infliger un carton rouge par l'arbitre.

Au classement, Marseille reste néanmoins deuxième, alors qu'Amiens se donne un peu d'espoir en revenant à quatre points du premier non relégable.

Yv. D.