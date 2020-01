L'année 2020 ne pouvait pas plus mal commencer pour l'Olympique Marseille. Après le camouflet de l'année dernière et son élimination face à Andrézieux, l'OM s'est retrouvé mené au score après seulement vingt secondes dimanche face à Trélissac, au premier tour de la Coupe de France. Le plus fou? Pour inscrire ce but, le pensionnaire de National 2 n'a touché... qu'une seule fois le ballon.

Pelé vient ici que je te bute enculé ! https://t.co/zrCEqy7a1d — Etienne Gono (@GonoEtienne) January 5, 2020

Sur une passe en retrait pas assez appuyée, le gardien marseillais Yohann Pelé a trop tergiversé avant de dégager. Résultat, son envoi a été contré par Abdoulaye Diaby, venu au pressing. Avec un peu de réussite, le ballon est directement venu se loger au fond des filets.

Le dauphin du PSG en Ligue 1 s'est ainsi retrouvé dos au mur, lui qui n'a jamais de son histoire été éliminé deux années consécutives par un club amateur dans la compétition. Et si Dimitri Payet est bien parvenu à égaliser à la 20e, l'OM n'est pas parvenu à forcer la décision. Ni pendant les nonante premières minutes, ni lors de la prolongation qui a suivi.

Direction les penalites, donc. Trélissac a maintenu la pression jusqu'au bout, en transformant ses deux premières tentatives, mais Yohann Pelé est passé de zéro à héro en détournant les deux envois suivants. Ses coéquipiers n'ayant pas tremblé à onze mètres, Marseille s'en est tiré sans dégâts. Mais le coup est passé près.