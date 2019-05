Des hommes, des larmes et des sifflets... La Super League a fêté samedi soir ses héros, à l’instar de Steve Von Bergen (35 ans), choisissant le match de ses adieux à Berne et au football pour marquer son deuxième but dans l’élite helvétique quinze ans après le premier, réussi à ses débuts avec Xamax. Extraordinaire puissance du symbole, le défenseur et capitaine neuchâtelois du Stade de Suisse signant là le 99e et dernier but en championnat de la saison des Young Boys, dont la puissance offensive a fait exploser toutes les défenses du pays.

Plus que jamais, il y a YB d’un côté, et tous les autres de l’autre, largués dans des proportions différentes.

Bonheur complet aussi à Lugano où le remplaçant croate Petar Brlek, entré quelques secondes plus tôt contre un Grasshopper évoluant à dix après l’expulsion de Diani, a délivré tardivement le Cornaredo (88e, 3-3) et offert à l’équipe de Fabio Celestini une place directe dans les poules de l’Europa League, soit la garantie assurée de 3,5 millions de francs de primes de participation.

Bonheur aussi pour le «petit» FC Thoune, venu décrocher un strapontin européen à Tourbillon, là même où le FC Sion est à nouveau apparu en perdition… Honte et sifflets en Valais où rares sont désormais ceux qui parviennent encore à se reconnaître dans une équipe où les qualités individuelles se diluent quand il faudrait s’exprimer d’une seule voix.

Au-delà d’un dénouement haletant pour ce qui concerne l’attribution des places européennes, que retenir d’une saison marquée par le cavalier seul des joueurs de la capitale? La domination d’YB met en lumière la faiblesse généralisée de l’opposition, y compris du FC Bâle, dont la victoire en finale de la Coupe ne suffit pas à sauver une nouvelle saison pourrie. Il n’est du reste pas certain du tout que le peu démonstratif et parfois même «ennuyeux» Marcel Koller soit toujours installé sur le banc rhénan à la reprise, des voix s’élevant, au sein même du FCB, pour l’en déloger.

Trop de fausses notes

Globalement, pour ce que l’on en a vu, le niveau n’a pas atteint des sommets, loin s’en faut. On ne peut qu’être chaque fois assez surpris de la pauvreté, notamment technique, de joueurs évoluant pourtant dans l’élite mais ne parvenant pas à faire étalage de leurs gammes comme le ferait n’importe quel soliste dans un concert. Trop de fausses notes et d’approximations accompagnent des récitals trop souvent tronqués, parfois aussi par manque de justesse tactique.

Carton rouge enfin aux voyous et autres crétins composant le noyau dur des pseudos fans de Grasshopper, dont le «palmarès» compte cette saison deux matches arrêtés et perdus ensuite par forfait (à Sion comme à Lucerne). Dans un tel climat de violence, on ne peut que souhaiter bonnes chances aux clubs de Challenge League s’apprêtant à voir débarquer ces énergumènes, de surcroît dans des stades parfois moins adaptés…

Finalement, il faut croire que l’on a le championnat que l’on mérite. Avec plus de passion et de suspense en fin de classement que de jeu. Cela est encore plus vrai si l’on s’attarde non sur les points obtenus – avec notamment six formations séparées par trois points (entre la 3e et la 8e place) que l’on pourrait aisément interchanger – mais sur la différence de buts. Si la balance est bien sûr largement positive surtout pour YB (+63) et encore Bâle (+25), et juste à l’équilibre pour Lugano (+1), elle est négative pour tous les autres clubs, dans des rapports parfois effrayants. Ainsi le FC Lucerne se retrouve-t-il européen, en tout cas pour deux rencontres de qualification, en ayant bien davantage reçu de buts qu’il n’en a marqués…

Le retour du derby du Rhône

Au moment où va commencer la période des transferts, des rumeurs et parfois de l’intox, la saison 2018-2019 n’a pourtant pas encore livré tous ses verdicts. Le dernier, et non des moindres, concerne l’identité de la dixième équipe qui complétera le plateau 2019-2020. Après la brillante promotion du Servette FC et de son armada valaisanne (Geiger, Sauthier, Rouiller, Follonier...), relançant les derbies du Rhône contre Sion pour des retrouvailles qui font déjà saliver, retrouvera-t-on un troisième club romand sur la ligne de départ le 20 juillet comme on l’espère?

Dans l’affirmative, cela suppose que NE Xamax aura réussi son opération maintien dans les angoissants barrages qui l’attendent, le club de la Maladière s'apprêtant à jouer son avenir en moins de 72 heures, les 30 mai et 2 juin. Ou que Lausanne, revenu de nulle part, a réussi à coiffer Aarau sur le fil ce dimanche pour aller ensuite au bout de son destin…

Dans ces deux cas de figure, le troisième étant la promotion du FC Aarau, il reste encore du chemin et des efforts à fournir pour ceux qui ne sont pas encore en vacances.

(nxp)