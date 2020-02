Gaël Ondoua, on a l’impression que Servette est sur un petit nuage, que tout va bien et qu’il est prêt à battre Bâle dimanche au Parc Saint-Jacques à 16 heures: vrai?

Nous enregistrons de bons résultats, oui, nous restons positifs, il y a un bel engouement autour de nous, c’est vrai. Nous sommes une équipe de copains et cela se ressent sur le terrain. Mais nous sommes les néo-promus et à Bâle, nous serons les «petits» et eux les «grands».

Rassurez-nous: les «petits» veulent-ils bien dévorer les «grands»?

Bien sûr. Nous allons à Bâle comme des guerriers. Si Thoune est capable de repartir du Parc Saint-Jacques en vainqueur, nous le pouvons aussi. Franchement, je préfère le dire tout de suite: un nul, je n’aimerais pas, je veux une victoire. Nous sommes des professionnels, des compétiteurs, nous jouons pour gagner.

Avec ce beau parcours jusque-là, Servette peut viser mieux que simplement le maintien, non?

Nous restons sur nos objectifs de base. Mais c’est en gagnant que l’on fait avancer les choses. Le piège serait de se fixer pour nouvel objectif une place sur le podium. Il ne faut pas se précipiter, tout arrive, mais progressivement. Alors on verra. Mais en attendant, une chose est sûre: Servette ne va pas à Bâle pour rigoler!

Daniel Visentini