A partir de ce mercredi soir, ils seront onze joueurs helvétiques à avoir vécu – au moins une fois, au moins depuis le banc – une finale de Coupe d’Europe de l’intérieur. Petite rétrospective à travers les âges, depuis René Botteron, qui disputa en 1982 la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe avec le Standard de Liège.

René Botteron, une finale René Botteron est le premier Suisse de l’histoire à avoir disputé une finale de Coupe d’Europe, en l’occurrence celle de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1982. Ailier gauche du Standard de Liège, le Glaronais dispute toute la rencontre face à Barcelone, en ce 12 mai au Camp Nou. Devant son public, le Barça, mené au score dès la 8e minute, renversera la vapeur grâce à des buts d’Allan Simonsen (45e + 2) et Quini (63e).

Ciriaco Sforza, trois finales Ciriaco Sforza dispute dans leur intégralité les matches aller (victoire 2-0 le 1er mai à Munich) et retour (victoire 3-1 le 15 mai à Bordeaux) de la finale de la Coupe de l’UEFA 1996 entre le Bayern et les Girondins. Cinq ans plus tard, toujours avec le Bayern, il inscrit – sans jouer cette fois – son nom au palmarès de la Ligue des champions (victoire 1-1 puis 5-4 aux penalties contre Valence, le 23 mai 2001 à Milan). Entretemps, l’Argovien avait aussi disputé les deux matches de la finale de la Coupe de l’UEFA 1997 (1-0, 0-1), s’inclinant aux penalties avec l’Inter Milan contre Schalke.

Stéphane Chapuisat, deux finales Fer de lance du Borussia Dortmund d’Ottmar Hitzfeld, Stéphane Chapuisat est titulaire pour affronter la Juventus en finale de la Ligue des champions, le 28 mai 1997 à Munich. Le Vaudois, qui fut longtemps le meilleur buteur étranger de l’histoire du BVB avec 123 goals (il a depuis été dépassé par Pierre-Emerick Aubameyang), ne sera pas décisif ce jour-là. Sorti à la 70e, il voit son suppléant Lars Ricken inscrire le 3-1 victorieux dans la foulée. Une revanche par rapport à la finale de la Coupe de l’UEFA 1993, perdue par le BVB face à cette même Juventus (défaites 3-1 et 3-0), dont Chapi n’avait joué que le match aller.

Murat Yakin, une finale Murat Yakin est titulaire en défense centrale, en ce 13 mai 1998 à Stockholm, pour la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe entre Chelsea et Stuttgart. Entraînés par un certain Joachim Löw, le Bâlois et les Allemands s’inclinent 1 à 0 (but de Gianfranco Zola à la 71e) face aux Blues de Gianluca Vialli.

Stéphane Henchoz, une finale Stéphane Henchoz, défenseur central de Liverpool, a participé à l’une des finales les plus folles de l’histoire: celle de la Coupe de l’UEFA, remportée (5-4 après prolongation) par les Reds face aux Espagnols d’Alaves, le 16 mai 2001 à Dortmund. Sorti à la 55e minute, alors qu’Alaves venait de revenir coup sur coup de 1-3 à 3-3, le Neuchâtelois avait pu soulever le trophée grâce à un autogoal de Geli à la 116e.

Fabio Celestini, une finale Fabio Celestini débute sur le banc la finale de la Coupe de l’UEFA, le 19 mai 2004 à Göteborg, entre Valence et «son» Olympique de Marseille. Le Vaudois entrera en jeu à la 84e minute, alors que les carottes sont déjà cuites pour les Phocéens, réduits à dix après l’expulsion de Fabien Barthez à la 45e et menés 2 à 0 (score final).

Philippe Senderos, une finale Philippe Senderos, qui réalise là la plus belle saison de sa carrière, participe en défense centrale au formidable parcours d’Arsenal jusqu’en finale de la Ligue des champions 2006, qui se dispute le 17 mai 2006 au Stade de France. Hélas pour lui, le Genevois ne sera pas aligné par Arsène Wenger pour ce dernier acte, puisque l’Alsacien lui préfère Sol Campbell, de retour de blessure. Ce dernier ouvrira le score à la 37e, mais Barcelone renversera la vapeur grâce à des buts de Samuel Eto’o (76e) et Juliano Belletti (81e). Johan Djourou, qui faisait lui aussi partie de l’effectif des Gunners cette saison-là, n’avait pas disputé la moindre minute dans cette compétition et ne figurait pas dans l’effectif pour la finale.

Pascal Zuberbühler, une finale Le Thurgovien n’a quasiment pas joué pour Fulham entre 2008 et 2011, puisqu’il en était très officiellement le gardien remplaçant voire pré-retraité. Reste que Pascal Zuberbühler peut se targuer d’avoir assisté depuis le banc, à 39 ans, à la finale de la Ligue Europa, le 12 mai 2010 à Hambourg. Les Londoniens y avaient affronté l’Atlético Madrid, qui s’était imposé (2-1 ap) grâce à un doublé de l’Uruguayen Diego Forlan.

Xherdan Shaqiri, deux finales Jeune espoir du Bayern Munich, Xherdan Shaqiri n’entrera pas en jeu, en ce 25 mai 2013 à Wembley. Mais il assiste depuis le banc à la victoire de son équipe (2-1 face au Borussia Dortmund) en finale de la Ligue des champions. «XS» aura peut-être l’occasion, samedi soir à Madrid, de jouer un moment lors de la finale de Ligue des champions entre son équipe Liverpool et Tottenham.

Stephan Lichtsteiner, trois finales Titulaire le 6 juin 2015 à Berlin, Stephan Lichtsteiner s’incline avec la Juventus en finale de la Ligue des champions (1-3 contre Barcelone). Le 3 juin 2017 à Cardiff, au même stade de la compétition, la Juve s’incline à nouveau (4-1 contre le Real), mais sans participer à la rencontre cette fois-ci. Même s’il apparaît peu probable qu’il entre en jeu, le Lucernois d’Arsenal a l’occasion, ce mercredi soir à Bakou, de soulever un premier trophée européen contre Chelsea à Bakou.

Granit Xhaka, une finale Granit Xhaka a toutes les chances d’être aligné dans l’entrejeu des Gunners pour la finale de la Ligue Europa, ce soir à Bakou entre Arsenal et Chelsea. Il sera ainsi le onzième joueur suisse à découvrir l’inimitable parfum d’une finale de Coupe d’Europe. (nxp)