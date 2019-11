Köbi Kuhn n’est plus mais c’est comme s’il n’avait jamais été aussi présent au fond de nous-mêmes qu’en ce mardi de désolation. Lui qui a su offrir à la Suisse sportive ses plus belles pages sur les terrains de jeu du monde; lui qui, après avoir œuvré au sein des espoirs helvétiques à partir de 1995, s’était vu proposer la Nati à l’automne de sa vie.

Pour sept ans de bonheur, d’une communion partagée entre l’équipe nationale et ses supporters – chacun d’entre eux pouvant s’y identifier. Pour des nuits d’ivresse et de qualification, comme ce soir de triomphe à Dublin, en 2002, commençant à nous entrouvrir les portes de l’Euro 2004 au Portugal. Köbi nous a tous fait rêver, qu’importe les erreurs «tactiques» (résonnant aujourd'hui comme un horrible barbarisme) qu’il ait pu commettre, et peut-être même tant mieux. Car ces erreurs devaient finir de construire la légende du personnage, dont la bonhomie est entrée dans tous les foyers, de Genève à Romanshorn, et bien au-delà aussi.

Ce sélectionneur adulé pour ce qu’il incarnait n’aimait ni les théoriciens ni les pisses-froid, qu’il fuyait. Loin du monde des données et des froids ordinateurs dont il se méfiait, il faisait davantage confiance à son formidable feeling – car oui, Köbi avait un sacré pif - qu’aux chiffres et aux pourcentages abstraits dont tant d'autres aiment se gargariser.

Bien avant sa tardive reconversion couronnée du succès que l’on sait, il y avait déjà eu l'extraordinaire joueur, indissociable de la grande époque du FC Zurich, le club d’une carrière et d’Edi Nägeli, son légendaire président au cigare, alors qu’il avait entamé en parallèle un apprentissage dans l’héliographie payé 100 balles par mois.

Notre première émotion liée à la culture du ballon, c’est à Kuhn qu’on la doit. L’image, alors en noir blanc, d’un seigneur, disputant au milieu des années 60 une demi-finale de Coupe des Champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid, devant 110000 spectateurs réunis à Santiago Bernabeu. Un Köbi, aussi génial balle au pied que mariole et volontiers même «foireur» quand l’international zurichois décidait, accompagné de deux autres déserteurs, de faire le mur lors du Mondial 1966 dans ce qui allait devenir la nuit de Sheffield – l’occasion d’y retrouver d'accortes petites Anglaises pour un joli scandale.

Il y avait le milieu de terrain, il y avait le sélectionneur mais il y avait surtout l’homme, le bon papy, aimé de tous. Köbi, l’œil pétillant, éternellement rieur, était aimé parce qu’il n’était pas en perpétuelle représentation comme tant de ses congénères – fidèle à lui-même, il était dans sa vie autant que dans la nôtre, humble et disponible, sans chichi ni barrière, toujours prêt à écluser une bière au coin d’un bar et à s’épancher sur les plaisirs du monde et les vicissitudes de nos existences parfois tourmentées. KK était adulé parce qu’il était resté populaire, à l’écoute de ceux et celles qui se retrouvaient en lui.

En dépit d’une «gloire» qui ne lui avait pas fait tourner la tête, il avait conservé son numéro de téléphone chez lui, à Wiedikon, dans le quartier de son enfance, – qui ferait ça désormais? – et a longtemps continué, avant d'être rattrapé par la maladie, à faire ses courses au supermarché du coin. Derrière les sourires et la face joviale, l’homme avait pourtant ses zones d'ombre et un destin cabossé marqué par plusieurs drames. Outre la perte de son épouse Alice, le grand amour de sa vie, il y avait eu le décès de leur fille Viviane, emportée par les paradis artificiels. Köbi Kuhn lui-même a longtemps tu un lourd secret, celui d’un jeune homme abusé, agressé sexuellement durant son adolescence – un fardeau qu’il ne déposera que dans les derniers mois de sa vie.

Köbi, c’était la bonté, le père tranquille de la nation, le chic type que chacun aimerait avoir comme voisin. Durant toutes les années durant lesquelles nous avons eu le privilège de le côtoyer, il renvoyait l’image d’un boulimique de la vie, simplement heureux. Lorsqu’on le questionnait plus en détail sur ses choix ou qu’on osait lui suggérer l’ébauche d’une éventuelle piste, il ponctuait invariablement ses réponses d’un «oui, on peut dire ça comme ça, Nicolas.» Avec un regard malicieux qui ne trichait pas, ne mentait pas même s'il lui arrivait de nous feinter - l’entraîneur était resté joueur dans l’âme.

Alors merci Köbi d’avoir associé tout un pays à ce que tu étais, un sacré grand bonhomme qui nous laisse orphelins. Voilà qui nous fait chier, toi l’éternel bon vivant qui habite nos mémoires à jamais. Oui, on pourrait dire ça comme ça, Köbi.

Nicolas Jacquier