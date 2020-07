Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, Renaud Tchoumy, Simon Meier et Robin Carrel, ainsi que de Lorenzo Falbo, l'agent vaudois bien connu. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

1re partie (dès 2'00):

On a commencé ce podcast par parler des joueurs en fin de contrat, par évoquer la Coupe de Suisse au rabais et critiquer le calendrier de la fin de l'exercice en cours. On s'est aussi interrogé sur le Servette FC. Serait-ce une bonne chose d'aller jouer un tour préliminaire en Moldavie au mois d'août?

2e partie (dès 18'10):

Nous avons commenté le retour aux affaires de Stéphane Henchoz et le fait que les clubs ont besoin d'un coach qui connait la maison, vu le calendrier de folie. On est revenu sur les déboires du FC Sion et nos journalistes n'ont guère changé d'avis, malgré le mieux entrevu du côté de St-Gall

3e partie (dès 31'10):

St-Gall, justement, n'en finit pas de surprendre. On s'est demandé si ça pouvait aller au bout. Les dirigeants et joueurs du Lausanne-Sport en ont ensuite pris pour leur grade, avant une semaine normalement facile, mais finalement tendu, avec des matches contre Chiasso et Schaffhouse.